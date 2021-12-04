Как можно основать свое дело, если во время пандемии вы потеряли работу(25)
В третьем квартале этого года в Эстонии было создано 6990 новых компаний. Только лишь за сентябрь появилось 2758 новых предприятий, что стало самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет. Среди новых фирм также и много предпринимателей — частных лиц. Почему именно сейчас появляется много новых предпринимателей и как можно начать свое дело, узнавала ”МК-Эстония”.
В октябре к открытым ранее компаниям добавилось еще более 2000 новых. Если тенденция такого прироста новичков сохранится, то не исключено, что в этом году будет основано рекордное количество новых компаний.
Одна из причин активного создания новых предприятий, по мнению специалистов Swedbank, связана как с общим ростом интереса к инвестированию среди компаний и частных лиц, так и с появлением после пенсионной реформы компаний по управлению инвестициями.
Экономист Райво Варе также считает, что резкое появления на рынке большого количества свободных денег повлекло интерес инвестировать их, и соответственно построить на этом какой-то бизнес.
”Но думаю, что все же основная масса этих денег ушла на потребление и на погашение уже имеющихся обязательств, а не столько на создание нового бизнеса. Хотя и на это тоже”, — говорит Варе.
Экономист считает, что более важной причиной стало то, что осенью многие крупные предприятия вышли на биржевой рынок со своими акциями.
”В условиях продаж этих акций всегда повторяется одно и то же: гарантированное количество только для розничных инвесторов. Но это гарантированное количество не такое уж большое. Поэтому, чтобы получить больше акций, есть смысл создать больше предприятий. Грубо говоря, если я создам пять фирм, то я могу заказать шесть гарантированных объемов акций на бирже за счет пяти своих фирм и моего личного счета”, — объясняет экономист.
Среди регионов наибольшее число новых компаний приходится на три крупнейших города Эстонии: Таллин, Тарту и Пярну. По числу предпринимателей — физических лиц наряду с Таллинном и Тарту выделяется Нарва.
По данным Департамента статистики, за сентябрь и октябрь больше всего новых фирм появилось в отраслях розничной и оптовой торговли, в профессиональной, технической и научной сфере, а также в сфере информации и связи.
Будущее за индивидуальными предпринимателями?
Интересная тенденция на предпринимательском ландшафте, которую подчеркивает Swedbank, — это устойчивая популярность такой формы деятельности, как физическое лицо — предприниматель (FIE). В этом году FIE вышли на второе по популярности место после паевых товариществ (OÜ). По данным Коммерческого регистра за этот год было создано 1180 FIE, что составляет почти 6% от регистраций всех новых компаний. Всего же в этом году насчитывается 28148 FIE. Паевых товариществ в этом году создано 15 022 (всего 232 799) .
В числе причин создания большого количества новых предприятий и то, что люди из разных сфер деятельности в период кризиса смогли приспособиться к работе дистанционно. Вероятно, они все чаще задумываются о том, чтобы работать на самих себя. Поскольку зарегистрировать предприятие в нашей стране можно за пару минут в интернете, это и становится для многих толчком к действию.
”Психологическая мотивация набирает обороты. Технически создание предприятия у нас очень простое и удобное”, — соглашается Райво Варе.
Еще одним фактором стало и то, что за время кризиса тысячи людей потеряли прежние места работы. Кто-то смог найти новое, а кто-то воспользовался свободным временем, чтобы получить новую профессию. И вполне логично, что, пройдя свежее обучение, многие люди решили пойти своим путем и стать предпринимателями.
Пособие для новых бизнесменов
Для стоящих у истоков своего дела, Касса по безработице предлагает подспорье в виде пособия на начало предпринимательства. Ходатайствовать о нем могут люди в возрасте 18 лет и старше, имеющие специальное или высшее экономическое образование, предпринимательский опыт не менее года, или же прошедшие обучение предпринимательству в объеме 56 часов.
С этого года пособие составляет до 6000 евро вместо прежних 4474 евро, что само по себе тоже стало побуждающим фактором для тех, кто уже задумывался открыть свое дело.
”Увеличение размера пособия больше всего повлияло на рост числа ходатайствующих. По состоянию на 1 октября Касса по безработице выдала 492 пособия на начало предпринимательской деятельности. В прошлом году число выданных пособий за весь год составило 384. В этом году мы прогнозируем выдать 600 пособий”, — говорит руководитель отдела по выдаче пособий на начало предпринимательской деятельности Индрек Кайв.
По статистике Кассы по безработице, за период с 1 января 2018 по 30 апреля 2021 среди получателей помощи было больше женщин, чем мужчин (860 и 594 соответственно). Больше всего дотаций получили люди в возрасте 25–34 лет (516 человек) и люди 35–44 лет (409 человек), среди 45–54-летних получил пособие 321 человек. Среди людей младше 25 лет получателей было 57.
Большинство получивших пособие составили люди с высшим образованием (762), а также с прикладным образованием (381). В основном, это люди, прежде работавшие на постах руководителей и специалистов высшего и среднего звена, а также квалифицированные работники и работники сферы обслуживания и продаж. 302 человека, получивших пособие, не имели профессионального образования.
На полученное пособие люди начинают свое дело в разных сферах. Больше всего было выдано дотаций на начало предпринимательской деятельности в сфере обрабатывающей промышленности, т. е. в производстве товаров, а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности и в области строительства. Большинство получателей пособия зарегистрировали свою деятельность в форме паевых товариществ (OÜ), а также в форме индивидуальных предпринимателей (FIE) .
У начинающих бизнесменов довольно много интересных идей. Например, появилось предприятие, которое первым в Эстонии начинает выращивать шафран. Другое молодое предприятие начинает производить сок из хеномелеса (японская айва) и косметическое масло из семян. Другие планируют продавать складные каноэ, изготовлять керамические скворечники и многое другое.
Получить пособие несложно
Чтобы получить пособие на начало предпринимательства, надо, прежде всего, зарегистрироваться в качестве безработного в Кассе по безработице, а затем подать заявление на получение 6000 евро. Вместе с заявлением нужно представить и свой бизнес-план, анализ финансовых прогнозов и резюме.
Человек без опыта и навыков ведения бизнеса может получить помощь в написании бизнес-плана в процессе обучения предпринимательству. На соответствующие курсы поможет попасть консультант Кассы по безработице.
Ходатайствовать о пособии можно круглый год. Его не нужно возвращать. А в случае, если Касса по безработице бизнес-план не приняла, его всегда можно скорректировать и подать заявление заново.
Отказать в пособии Касса по безработице может в разных случаях, в том числе — если у ходатайствующего есть долги по алиментам на ребенка, налоговые задолженности или если бизнес-план имеет высокий уровень риска.
Как получить пособие на начало предпринимательства
Пособие в 6000 евро на начало предпринимательства выдаётся для начала экономической деятельности новообразованного коммерческого товарищества или для начала деятельности в качестве физического лица — предпринимателя.
О пособии на начало предпринимательства может ходатайствовать лицо не моложе 18 лет, зарегистрированное
• в качестве безработного
или
• соискателя работы, который:
• достиг пенсионного возраста по старости,
или
• получает досрочную пенсию по старости,
или
• получает пособие спасательной службы,
или
• получил оповещение о сокращении.
Перед ходатайством должно быть выполнено одно из условий:
• пройдено обучение предпринимательству в объёме 56 часов;
• имеется специальное или высшее экономическое образование;
• имеется предпринимательский опыт продолжительностью минимум 1 год.
Для ходатайства в Кассу по безработице надо предоставить:
1. заявление;
2. бизнес-план;
3. финансовые прогнозы,
4. резюме (CV);
5. копии документов, которые подтверждают прохождение обучения или наличие образования или предпринимательского опыта.
Подать документы можно:
• через портал самообслуживания e-töötukassa;
• по электронной почте консультанту.
Сроки:
• Заявление рассматривается до 30 рабочих дней со дня предоставления
• В случае позитивного решения пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней.