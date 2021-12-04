Как можно основать свое дело, если во время пандемии вы потеряли работу

В Налогово-таможенном департаменте также отметили тенденцию, что в последние года регистрирует предприятия все больше людей, оказывающих услуги через различные платформы, например платформы услуг Bolt , Wolt .

По данным Департамента статистики, за сентябрь и октябрь больше всего новых фирм появилось в отраслях розничной и оптовой торговли, в профессиональной, технической и научной сфере, а также в сфере информации и связи.

Среди регионов наибольшее число новых компаний приходится на три крупнейших города Эстонии: Таллин, Тарту и Пярну . По числу предпринимателей — физических лиц наряду с Таллинном и Тарту выделяется Нарва .

”В условиях продаж этих акций всегда повторяется одно и то же: гарантированное количество только для розничных инвесторов. Но это гарантированное количество не такое уж большое. Поэтому, чтобы получить больше акций, есть смысл создать больше предприятий. Грубо говоря, если я создам пять фирм, то я могу заказать шесть гарантированных объемов акций на бирже за счет пяти своих фирм и моего личного счета”, — объясняет экономист.

Экономист считает, что более важной причиной стало то, что осенью многие крупные предприятия вышли на биржевой рынок со своими акциями.

”Но думаю, что все же основная масса этих денег ушла на потребление и на погашение уже имеющихся обязательств, а не столько на создание нового бизнеса. Хотя и на это тоже”, — говорит Варе.

Экономист Райво Варе также считает, что резкое появления на рынке большого количества свободных денег повлекло интерес инвестировать их, и соответственно построить на этом какой-то бизнес.

Одна из причин активного создания новых предприятий, по мнению специалистов Swedbank , связана как с общим ростом интереса к инвестированию среди компаний и частных лиц, так и с появлением после пенсионной реформы компаний по управлению инвестициями.

В октябре к открытым ранее компаниям добавилось еще более 2000 новых. Если тенденция такого прироста новичков сохранится, то не исключено, что в этом году будет основано рекордное количество новых компаний.

Будущее за индивидуальными предпринимателями?



Интересная тенденция на предпринимательском ландшафте, которую подчеркивает Swedbank, — это устойчивая популярность такой формы деятельности, как физическое лицо — предприниматель (FIE). В этом году FIE вышли на второе по популярности место после паевых товариществ (OÜ). По данным Коммерческого регистра за этот год было создано 1180 FIE, что составляет почти 6% от регистраций всех новых компаний. Всего же в этом году насчитывается 28148 FIE. Паевых товариществ в этом году создано 15 022 (всего 232 799) .

В числе причин создания большого количества новых предприятий и то, что люди из разных сфер деятельности в период кризиса смогли приспособиться к работе дистанционно. Вероятно, они все чаще задумываются о том, чтобы работать на самих себя. Поскольку зарегистрировать предприятие в нашей стране можно за пару минут в интернете, это и становится для многих толчком к действию.

”Психологическая мотивация набирает обороты. Технически создание предприятия у нас очень простое и удобное”, — соглашается Райво Варе.

Еще одним фактором стало и то, что за время кризиса тысячи людей потеряли прежние места работы. Кто-то смог найти новое, а кто-то воспользовался свободным временем, чтобы получить новую профессию. И вполне логично, что, пройдя свежее обучение, многие люди решили пойти своим путем и стать предпринимателями.

Пособие для новых бизнесменов



Для стоящих у истоков своего дела, Касса по безработице предлагает подспорье в виде пособия на начало предпринимательства. Ходатайствовать о нем могут люди в возрасте 18 лет и старше, имеющие специальное или высшее экономическое образование, предпринимательский опыт не менее года, или же прошедшие обучение предпринимательству в объеме 56 часов.

С этого года пособие составляет до 6000 евро вместо прежних 4474 евро, что само по себе тоже стало побуждающим фактором для тех, кто уже задумывался открыть свое дело.