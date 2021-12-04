Биткоин обвалился до 42 000 долларов. Что произошло?

Утром 4 декабря цена биткоина на криптобирже Binance снижалась до $42 тыс. (падение более чем на 20%). По состоянию на 14:40 мск актив торгуется на уровне $46,3 тыс. На фоне обвала первой криптовалюты общая капитализация рынка цифровых активов упала до $2,3 трлн. Также резкий обвал котировок стал причиной массовых ликвидаций позиций трейдеров на $2,5 млрд.

Ничего экстраординарного

Снижение стоимости биткоина — это достаточно типичная реакция рынка на обновление исторического максимума, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше $69 тыс. 10 ноября. С того времени актив подешевел на 32%. Аналитик напомнил, что весной этого года после достижения $64 тыс. цена биткоина начала снижаться и за месяца упала почти на 45%. В конце июля стоимость криптовалюты начала активно восстанавливаться, а уже через несколько месяцев установила новый максимум.

По словам Зуборева, в последние несколько недель было достаточно факторов, которые указывали на смену тренда. Это и снижение общей капитализации крипторынка до $3 трлн, и начало локального ”альтсезона” (периода активного роста альткоинов) и другие сигналы.

”В глобальном смысле ничего не изменилось, долгосрочные ожидания крупных инвесторов по-прежнему крайне оптимистичны. Многие, напротив, используют текущую коррекцию как повод для увеличения своей позиции в портфеле”, — пояснил Зуборев.

Если в ближайшее время на рынке не произойдет серьезного перелома, то к концу года цена биткоина может снизиться до $36-37 тыс. (падение на 23% с текущих уровней), спрогнозировал аналитик. По его мнению, глубокая коррекция, вероятно, продолжится вплоть до 50% от последнего максимума биткоина (до $33 тыс). После этого активу потребуется время на накопление объемов, поэтому некоторое время он будет торговаться на этом уровне, спрогнозировал Зуборев.

”В перспективе нескольких лет ожидания более позитивные”, — добавил аналитик.