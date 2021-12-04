БИАТЛОН | Россия взяла бронзу в эстафете, выиграла Норвегия, Эстония — 19-я

Место россиян могло быть и выше, но на заключительном этапе шедший на втором месте Эдуард Латыпов отправился на штрафной круг и едва не лишил команду призового места. А вот победители — норвежцы — практически идеально справились со стрельбой: ноль штрафных кругов при всего 4 промахах. Второе место у команды Франции, уступившей победителям 11,2 секунды.

Сборная Эстонии может занести себе в актив лишь стартовый этап Рене Цакхны, на котором он уступил лидерам 40 секунд. Однако в дальнейшем отставание эстонской команды от фаворитов росло — а на третьем этапе — после двух штрафных кругов Калева Эрмитса — увеличилось до 4 минут 20 секунд. Главной задачей Райдо Рянкеля на заключительном этапе было не проиграть победителю круг — это означало снятие команды с дистанции. Рянкель с этой задачей справился.

Победительницей женской гонки преследования на 10 км стала норвежка Марте Ройсланд. Серебро и бронза у французских тезок - Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Эстонка Туули Томингас показала 47-й результат, отстав от лидера на 4.25,9, и допустив 5 промахов.

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