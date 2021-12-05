Кинокритик о фильме про Гуччи: похоже на грузинские фильмы советской поры

Что в фильме Ридли Скотта сильно и сразу бросается в глаза, а точнее, в уши — это то, как разговаривают его персонажи. Те из них, кто по происхождению итальянцы (то есть, подавляющее большинство персонажей, кроме, разве что, Тома Форда и иракских покупателей брэнда) говорит по-английски с карикатурным итальянским акцентом. Это очень похоже на грузинские фильмы советской поры, когда все грузины разговаривали между собой на смешном русском с грузинским акцентом, перекочевавшим потом в анекдоты и тосты, что, в общем-то, происходит и с этим американским итальянским английским, только вместо анекдотов теперь стенд-ап. Этот момент, ничем не обоснованный с логической точки зрения (потому что вряд ли итальянцы будут говорить между собой на английском в принципе, даже если они по стечению обстоятельств находятся в Нью-Йорке ) вносит в достаточно трагичную историю ненужный элемент комизма, как мне кажется, автором не предусматривавшийся.

А так мы наблюдаем драму того, как дело рук семьи ускользает из рук этой семьи. И мне кажется, неуместно здесь требовать подробного изложения характеров, хитросплетений судеб семейства Гуччи, предыстории, рассказа о зарождении этого модного брэнда — и так далее, по двум причинам. Во-первых, фильм и без того идёт два с половиной часа, и если напихать туда ещё пусть и достоверных подробностей, то снимать его надо было звать Лав Диаса, а зрителям не смотреть — потому что шести-семичасовые фильмы — удел немногих сильно больных (и больно сильных — цитируя классика — "отчего так больно сильно") людей. Во-вторых, Скотт довольно умело концентрируется на главном. Главных истории в фильме две. Первая — это, как я уже сказал, история о том, как в доме Гуччи не осталось больше Гуччи — и это, кажется, даже более трагичная история, чем вторая — потому что это история как-то очень про наше время, про то, как крупные корпорации неизбежно не поперхнувшись проглатывают талантливых кустарей-одиночек (и даже бизнесменов), про то, как мода переставала быть искусством и становилась именно той модной индустрией, которой сейчас её называют. Вторая история — это история о том, как Патриция Реджани сначала влюбилась в Маурицио Гуччи, а потом заказала его наёмным убийцам. Это история женщины, которая проходит массу разнообразных эмоциональных этапов в своей жизни, от любви к красивому богатому и успешному мальчику (и непонятно, сколько там любви, а сколько расчёта), через упоение богатством и вращением в кругах всевозможных селебрити, до ненависти, ревности, и обиды, вызвавших в ней какое-то чуть ли не помутнение рассудка даже, или, наоборот, вернувших из глубин подсознания ту исконную Патрицию Мартинелли, которая когда-то стартовала на этом королевском пути.