В Канаде построят малый модульный реактор. После этого станет ясно, подходит ли данная технология и для Эстонии

Тодд Смит, министр энергетики Онтарио, заявил в четверг в Торонто, что работающая в провинции Онтарио компания OPG (Ontario Power Generation) выбрала для возведения к 2028 году малый модульный реактор BWRX-300 от GE Hitachi.

”Исходя из детального исследования, проведенного Fermi Energia в 2019-2021 годах, было определено, что технология реактора BWRX-300, с высокой степенью вероятности, подойдет и для Эстонии. Одним из факторов такого выбора стал финский и шведский опыт с кипящими водо-водяными реакторами, который характеризует их как безопасные, надежные и экономичные. Реакторы, используемые в Финляндии, больше и сложнее, чем реактор BWRX-300, но принцип работы водо-водяных реакторов одинаков. Использование данных технологий позволило финскому сектору ядерной энергетики оставаться в числе лучших в мире на протяжении 40 лет. Мы хотим выбрать для Эстонии наилучшее и наиболее реалистичное, в обозримых временных рамках, решение”, прокомментировал выбранные в Канаде технологии председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

OPG и GE Hitachi сотрудничают в сфере проектирования, планирования и рассмотрения заявки на строительство. Цель такого сотрудничества — постройка первого коммерческого малого модульного реактора в Канаде и запуск его к 2028 году. Реактором BWRX-300 заинтересовались также чиновники канадской провинции Саскачеван, отметив, что они рассматривают постройку реактора по тому же проекту, что выбрала OPG. Саскачеван взвешивает возведение четырех малых модульных реакторов для замены закрывающихся угольных станций. Реактор типа BWRX-300 также выбрал польский консорциум крупных промышленных предприятий. Он планирует возведение 6 реакторов для замены угольных электростанций, находящихся в центральной части Польши в регионе Понтнув.