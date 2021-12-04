Центральный полигон Сил обороны приведут в соответствие с новыми требованиями(20)
Правительство Эстонии решило утвердить государственную специальную планировку расположенного на территории волости Куусалу Харьюского уезда Центрального полигона Сил обороны.
Центральный полигон Сил обороны является крупнейшим, используемым Силами обороны полигоном, территория которого нуждается в новой планировке, чтобы предоставить воинским подразделениям современные и соответствующие развитию военного потенциала возможности военной подготовки.
Специальная планировка Центрального полигона обусловлена необходимостью организовать на полигоне военную подготовку основанную на уже существующем и еще новом развитии военного потенциала Сил обороны. Также необходимо развивать возможности военной подготовки базирующихся здесь войсковых единиц сил союзников НАТО. Район планирования — это нынешняя территория Центрального полигона Сил обороны, в пределах которой производятся разработки. За утверждением государственной специальной планировки последуют публичная демонстрация и публичные обсуждения
”Для обеспечения первоначальной самостоятельной обороноспособности задачей Сил обороны в мирное время является обеспечение военной подготовки и первоначальной оборонной готовности военнослужащих срочной службы и резервистов. Для этого необходимо проводить учения на полигоне, который предоставляет современные и соответствующие развитию военного потенциала возможности военной подготовки”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Реализация специальной планировки улучшит возможности для военной подготовки, прежде всего развития маневренности бронетехники, поддержит присутствие союзников в Эстонии и окажет значительное положительное влияние на безопасность и обороноспособность страны”, -- добавил Лаанет.
Существующая сегодня детальная планировка Центрального полигона является слишком подробной и не позволяет проводить военную подготовку в соответствии с развитием военного потенциала Сил обороны. Программой развития Сил обороны предусмотрено возведение коридоров движения для боевой стрельбы боевых машин, что означает движение со стрельбой. Для этого вокруг коридоров будут созданы учебные полигоны и полигоны для ведения стрельб, чтобы используя дорожную сеть проводить боевые стрельбы по бронетанковому пехотному батальону при поддержке подразделений поддержки. Вместо Центрального полигона Сил обороны в другом месте Эстонии невозможно построить подобный полигон, потому что отсутствуют аналогичные возможности для возведения достаточно большой зоны с необходимой территориальной структурой. Местонахождение полигона было определено предыдущими документами планирования и принятом на государственном уровне решением.
Для оценки влияния реализации государственной специальной планировки была проведена стратегическая оценка воздействия на окружающую среду, в ходе которой оценивалось воздействие на территории Natura и были разработаны компенсационные меры. Компенсационные меры включают изменение или создание нескольких охраняемых территорий. Оценка воздействия на окружающую среду и составление компенсационных мер велись в тесном сотрудничестве с Министерством окружающей среды и Департаментом окружающей среды.
Государственная специальная планирровка и стратегическая экологическая оценка Центрального полигона Сил обороны инициированы распоряжением Правительства Республики № 255 от 21.07.2016.
Центральный полигон Сил обороны находится в волости Куусалу Харьюского уезда. Длина Центрального полигона с севера на юг составляет 17 км, а ширина с востока на запад в северной части полигона 8 км., в средней 3 км. В южной части 7 км.
В программе развития национальной обороны центральное место занимает развитие военного потенциала Сил обороны. Программой развития национальной обороны на 2013–2022 годы для проведения наземных операций предусматривается создание пехотных бригад быстрого реагирования, развитие маневренности бронетехники и усиление противотанковой обороны. Для Сил обороны закуплены боевые машины пехоты с машинами поддержки. Кроме того, 1-я пехотная бригада получила самоходные орудия для усиления стрельбы с закрытых позиций. В новой программе развития национальной обороны самоходные орудия предусмотрены также и для 2-й пехотной бригады.