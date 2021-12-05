Покупателю не подошел ремешок для часов. Магазин не хотел полностью возвращать деньги из-за вскрытой упаковки. На чьей стороне защита потребителя?

Покупатель заказал в интернет-магазине smartech.ee ремешок для смарт-часов и заплатил за товар 95 евро и 30 центов. Ремешок оказался для руки слишком длинным, поэтому клиент решил его вернуть магазину. Упаковка товара была нарушена (открыта), но целая.

По словам покупателя, на интернет-страничке магазина не было точной информации. Была указана только ширина ремешка (44 мм), но не было сказано, что он подходит для запястья, которое в обхвате 150-200 мм. И на упаковке тоже соответствующая информация отсутствовала.

"Когда я купил часы с шириной ремешка 44 мм, не было проблем с длинной ремешка (он был в комплекте), поэтому у меня не было сомнений при покупке оригинального 44-миллиметрового ремешка", — пояснил потребитель.

Магазин согласился вернуть меньшую сумму

Магазин согласился вернуть за товар на 10 евро меньше, так как товар был распакован и защитная пленка удалена. Как утверждает торговое предприятия, речь идет о дорогом брендовом ремешке Apple, у которого специальная упаковка.

"Коробочка открывается сзади отрыванием специальной наклейки. У клиента необходимости отрывать наклейку не было, потому что вся информация и размеры были прекрасно на обороте упаковки написаны. Так как упаковка была открыта и защитная пленка снята, то уже нельзя данный товар продавать как новый", — пояснил свою позицию торговец.

Комиссия по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителя сочла, что у потребителя есть право в течение 14 дней отказаться от покупки. К тому же, по мнению комиссии, у покупателя не было возможности получить корректную информацию о ремешке на интернет-страничке продавца. Поэтому у клиента не было оснований считать, что ремешок ему подходит.

С учетом различных обстоятельств комиссия решила, что объяснения торогового предприятия необоснованны, и у потребителя есть право получить назад полную уплаченну им сумму, то есть и те 10 евро, которые интернет-магазин ему не вернул.