Кто такие вырусцы и как им удалось сохранить свой язык и культуру до наших дней?

Исторический или старый Вырумаа или Выромаа (если кто-то произносит ”Выромаа”, то значит, он — уроженец западной части) — это обширный регион в Южной Эстонии, отличающийся культурным и языковым своеобразием.

Как официальная административная единица уезд Выру существовал с момента своего образования в 1780-е годы. Начиная с 1920-х годов границы Вырумаа неоднократно менялись, и для того, чтобы различать, так сказать, выруязычное культурное пространство и современный Выруский уезд, в обращение ввели понятие ”исторический Вырумаа” и/или ”старый Вырумаа”, представляющий собой территорию в 4200 кв. км. По данным переписи 2013 года, в этом регионе проживает немногим менее 70 000 человек, из которых более половины говорят на выруском языке. Вообще, выруским языком владеют около 75 000 человек, так как со времени значительная часть вырусцев по разным причинам переехала в другие регионы Эстонии.

Несмотря на то, что за последние сто лет в старом Вырумаа прошли многочисленные административные реформы, можно с полным правом, опираясь на результаты проведенного в 1998 году институтом Выру исследования, утверждать, что исконность этнической группы выру, или оседлость по меньшей мере трех поколений, является для вырусцев наряду с владением выруским языком одним из важнейших маркеров идентичности. Местным считается только тот человек, который живет в своей родной деревне с незапамятных времен, то есть в ней он родился, вырос и состарился.

Выруское движение



В конце 1980-х годов, когда начался распад Советского Союза, а в Эстонии набирала обороты поющая революция, кульминацией которой стало восстановление независимости, на юге страны началась, так сказать, эпоха пробуждения, инициаторами которой стали вырусцы и сетусцы. Хотя общественность косо смотрела на выруский язык, считая его использование признаком необразованности, он как домашний язык оставался в обиходе и в годы советской власти.