Нескончаемые проблемы: Luminor должен был стать лучшим банком Эстонии, но все пошло наперекосяк

Luminor основали 1 октября 2017 года. Тогда в годовом отчете указывалось, что его клиентская база насчитывает 1,1 миллиона человек в трех странах Балтии, из которых 160 000 приходились на Эстонию. В свежем отчете упоминаются другие цифры: клиентская база сократилась до 900 000 человек, эстонских клиентов осталось 130 000.

Клиенты Luminor привычны к сообщениям о том, что интернет-банк или мобильное приложение не работает или сбоит, равно как и тому, что иногда они не могут перечислить деньги или войти в систему. Недавно сатирический портал Lugejakiri написал, что банку было бы проще сообщать не о сбоях, а о тех редких случаях, когда все в порядке.

Однако как же так вышло, что настолько мощное предприятие село в лужу?