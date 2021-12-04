Нужны ли в школах оценки и как привить детям любовь к чтению? Интервью с учителем русского языка в таллиннской гимназии

Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело (А. Чехов).

Жизнь — это непрерывное обучение. Сегодняшний гость знает об этом не понаслышке, поскольку сам обучает и совершенствуется изо дня в день. О сложной профессии педагога мы поговорили с Вероникой — молодым учителем русского языка и литературы.

Как бы ты описала свою сферу деятельности?

Я работаю педагогом в Центральной русской гимназии. Моя работа заключается в обучении детей 5 класса, я преподаю им русский язык и литературу. Помогаю детям освоить материал и полюбить свой родной язык.

Но на этом моя работа не заканчивается, ведь я являюсь организатором мероприятий для учеников в школе. Мы пишем сценарии и вместе проводим праздники в школе.

Почему ты выбрала данную профессию? Как считаешь, востребована ли она сейчас?

У меня не было других идей, на кого мне учиться. Во-первых, у меня были примеры — классные руководители в школе, мой первый учитель. Во-вторых, я всегда знала, что учителя — это начитанные люди, у которых хорошо поставлена речь, и я стремилась к этому.

Профессия учителя всегда будет актуальна. Люди нуждаются в знаниях, и для этого существуют наставники. Это одна из таких важных профессий, как пожарные, медики. Кроме того, в современном мире очень не хватает учителей.

Что мотивирует приходить на работу и насколько тебе симпатизирует данная сфера?

Я с удовольствием иду на работу каждое утро, зная, что меня ждут дети. Они жаждут знаний и новых интересных заданий. Это и есть мотивация становиться лучше каждый день. Я очень привязана к профессии и уже не представляю себя в других сферах. Люблю постоянно говорить о работе!

Уже проходя практику, я осознала, что школьная атмосфера — это "мое". Говорят, что данная профессия очень сложная, но благородства в ней намного больше, чем трудностей.

Каким должен быть педагог (характер, принципы)?