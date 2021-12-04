Нужны ли в школах оценки и как привить детям любовь к чтению? Интервью с учителем русского языка в таллиннской гимназии
Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело (А. Чехов).
Жизнь — это непрерывное обучение. Сегодняшний гость знает об этом не понаслышке, поскольку сам обучает и совершенствуется изо дня в день. О сложной профессии педагога мы поговорили с Вероникой — молодым учителем русского языка и литературы.
Как бы ты описала свою сферу деятельности?
Я работаю педагогом в Центральной русской гимназии. Моя работа заключается в обучении детей 5 класса, я преподаю им русский язык и литературу. Помогаю детям освоить материал и полюбить свой родной язык.
Но на этом моя работа не заканчивается, ведь я являюсь организатором мероприятий для учеников в школе. Мы пишем сценарии и вместе проводим праздники в школе.
Почему ты выбрала данную профессию? Как считаешь, востребована ли она сейчас?
У меня не было других идей, на кого мне учиться. Во-первых, у меня были примеры — классные руководители в школе, мой первый учитель. Во-вторых, я всегда знала, что учителя — это начитанные люди, у которых хорошо поставлена речь, и я стремилась к этому.
Профессия учителя всегда будет актуальна. Люди нуждаются в знаниях, и для этого существуют наставники. Это одна из таких важных профессий, как пожарные, медики. Кроме того, в современном мире очень не хватает учителей.
Что мотивирует приходить на работу и насколько тебе симпатизирует данная сфера?
Я с удовольствием иду на работу каждое утро, зная, что меня ждут дети. Они жаждут знаний и новых интересных заданий. Это и есть мотивация становиться лучше каждый день. Я очень привязана к профессии и уже не представляю себя в других сферах. Люблю постоянно говорить о работе!
Уже проходя практику, я осознала, что школьная атмосфера — это "мое". Говорят, что данная профессия очень сложная, но благородства в ней намного больше, чем трудностей.
Каким должен быть педагог (характер, принципы)?
Прежде всего, самодисциплина и контроль. Нужно обладать спокойствием и давать отчет себе в стрессовых ситуациях. Обязательно надо любить детей, без этого лучше не начинать свою карьеру в данной области.
Надо понимать свои возможности, ведь работа проходит не только в стенах школы, но и дома. Педагог должен сам постоянно совершенствоваться, обучаться, идти в ногу со временем. Другой важной чертой является твое воспитание. Педагог должен быть вежливым и толерантным человеком и уважать не только коллег, но и детей.
Внешний вид, конечно, тоже играет большую роль. Дети все равно смотрят на педагога и равняются на этот образ.
Где ты училась, чтобы впоследствии стать учителем?
Я училась 3 года в Таллиннском университете на факультете русской филологии. Данная специальность дает знания в области русского языка и литературы, но не дает навыков преподавания. Я не остановилась и сейчас учусь уже на магистратуре, чтобы получить педагогическое образование до конца.
Помимо Таллиннского университета, можно еще обучаться в Тарту и Нарве. Но я все-таки склонна считать, что профессия учителя — это не только соответствующее образование, но и призвание, ведь за этим скрывается огромный труд.
Как ты устраивалась на работу? Было ли сложно найти место?
Говоря про актуальность, я уже упомянула, что сейчас молодые специалисты очень нужны. Всегда можно устроиться, как в школу, так и в садик — воспитателем.
Я выбрала свое рабочее место не случайно, в этой школе я проходила практику. Мне очень понравилась эта гимназия, появилось желание работать именно в этом месте. Мне было просто освоиться среди большого количества коллег, меня хорошо приняли.
Назови плюсы своей профессии.
Первым плюсом можно назвать то, что учитель всегда идет в ногу со временем и постоянно находится в социуме. У учителя нормированный день с отпуском в 56 дней — это же прекрасно. Дети также привносят в твою жизнь что-то новое, добавляют в нее позитив. Учителя не обделены и зарплатой, которая постоянно повышается. Плюс, работа учителя — творческая, в ней происходит обмен опытом и постоянное совершенствование.
А какие минусы ты можешь выделить?
Конечно же, работа очень напряженная и стресса в ней хватает. Надо уделять пристальное внимание работе и мозг постоянно сфокусирован на этом. Учитель не может показать свое внутреннее состояние, поскольку он — пример. Большой труд — найти подход к каждому. Дети очень разные и эти отличия создают трудности.
Имеет ли смысл обучаться русской филологии в Эстонии?
Все индивидуально, но я думаю, что смысл есть. Это все-таки высшее образование, которое сейчас очень ценится. Русская филология принесла мне знания, которые я могу применять теперь на практике. С данным образованием можно работать в школе, музеях, журналистом, гидом, переводчиком. Открывается очень много возможностей, главное идти учиться осознанно и отдаваться этому делу.
Важно ли хорошо знать русский язык?
Конечно, важно, если это ваш родной язык. Он является одним из самых распространённых языков мира. И в Эстонии мы так или иначе будем сталкиваться с документами, общением, преподаванием на русском языке. Не секрет и то, что многие даже завидуют тем, кто знает три языка — эстонский, русский и английский.
Я считаю, нужно знать свою культуру и родной язык, независимо от того в какой стране ты живешь. Это уважение к самому себе.
Как ты считаешь, много ли безграмотных среди современных русскоговорящих?
Я со спокойствием отношусь к ошибкам и не буду указывать близкому человеку на каждый недочет. Я думаю, что это проблема нашего поколения, мы заняты другими сферами жизни и мало читаем. Безграмотных людей достаточно, но и разбирающихся в правилах русского языка много.
Как привить любовь к чтению?
Сложно заставить всех читать только классику. Прежде всего, человек должен найти свою литературу и от этого уже отталкиваться. Родители и школа тоже влияют на любовь к чтению. Преподавателям стоит не только давать книги ”по списку”, но и расширять круг литературы. Родители также могут с детства привить любовь к чтению, в будущем ребенок это точно оценит. Я еще могу посоветовать ходить в театр, тем самым расширяя свои знания в области литературы.
Меня лично особо зацепили следующие книги:
- Сесилия Ахерн — ”Там, где заканчивается радуга”,
- Джон Грей — ”Мужчина с Марса, женщина с Венеры”,
- Вячеслав Прах — ”Почему мы не умеем любить?”,
- Ринат Валиуллин — ”Не складывается-вычитай”,
- Артур Конан Дойл — детективы.
Поговорим о детях и школе. Как ты справляешься с классом? Как дети реагируют на молодого учителя?
К счастью, у меня нет проблем в общении с детьми. Я нахожу общий язык, умею договариваться и идти на компромисс. Дети должны понимать, что ты являешься их педагогом и хочешь заслужить их доверие. Нужно правильно себя преподнести, знать в какие моменты необходимо стать более строгой, в какие моменты можно улыбнуться. Дети тянутся к этому и открываются. Конечно, сначала для них было непонятно, почему молодая девушка находится перед классом и объясняет материал. Но позже все привыкли и приняли меня.
Важны ли оценки в школе?
Я придерживаюсь мнения, что оценки должны остаться, ведь они мотивируют человека больше работать. Конечно, не стоит "зацикливаться" на них и думать, что все зависит от оценки. Оценка — это лишь показатель того, как ты проделал работу и проработал материал. Кто бы что ни говорил, для учителя это важный ориентир. Таким образом я вижу, кому нужна помощь, а кто хорошо усвоил материал. Зачастую родители тоже заинтересованы в успехах ребенка и хотят видеть результат в виде оценки.
Как ты считаешь, хорошо ли оценивается труд педагога? Довольна ли зарплатой?
Быть педагогом — это огромный труд, который достаточно оплачиваем. Мы не выходим с работы, закрыв класс и оставив работу за пределами здания. После этого нам предстоят проверки работ, выставление оценок, изучении тем, создание разных заданий, которые точно помогут ребенку освоить материал. Государство платит стипендии и пособия молодым учителям. Зарплаты повышаются каждый год, государство стремится привлечь молодых педагогов на работу в школы.
Эта работа — часть моей жизни, моя душа.
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