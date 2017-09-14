Защитники животных обратятся к кандидатам в местные самоуправления

Эстонские организации защиты животных Loomus, Loomade Nimel, Eesti Loomakaitse Selts и Saaremaa lemmikloomade turvakodu разошлют всем кандидатам в местные самоуправления опросники, ответы на которые будут опубликованы как в социальных, так и в традиционных медиа, сообщает НКО по опеке животных Loomus.
”Для того, чтобы облегчить выбор людям, которые заботятся о животных, мы и раньше в преддверии выборов рассылали опросники кандидатам. В этот раз кандидаты смогут ответить на один общий опросник организаций”, — пояснила Кадри Таперсон, руководитель организации по защите животных Loomus.
По словам Таперсон, в этом году у кандидатов должно быть еще больше мотивации ответить, поскольку избирательный возраст на выборы в местные самоуправления понижен до 16 лет. ”Известно, что связанные с животными темы находятся у молодёжи в приоритете”, — подтвердила она.
В обращении защитников животных содержатся 8 вопросов:
- Имеется ли в вашем самоуправлении приют для бездомных животных?
- Как решается вопрос с поимкой и содержанием животных, убежавших от хозяев?
- Выступаете ли вы в поддержку введения общегосударственной обязанности чипировать и регистрировать домашних животных?
- Как вы планируете препятствовать т.н. ”фабрикам домашних животных” на территории своего самоуправления?
- Должно ли быть в бюджете вашего самоуправления больше денежных средств на защиту животных?
- Обеспечен ли на территории вашего самоуправления доступ во все общественные места собакам-поводырям и –помощникам для людей с ограниченными возможностями?
- Разрешили бы вы основать пушную ферму на территории самоуправления?
- Разрешили бы вы на территории самоуправления устраивать цирковые представления или другие развлекательные мероприятия, в которых участвуют животные?