Внимание! Остался последний день предварительного голосования

За шесть дней предварительного голосования на выборах Таллиннского горсобрания голоса отдали 32 427 человек, в том числе на избирательных участках вне места жительства — 22 746 и по месту жительства — 9681, сообщает Раэпресс.

Сегодня с 12 до 20 часов предварительно проголосовать можно будет на любом из 87 избирательных участков Таллинна, но только по месту жительства избирателя. 19 участков будут обслуживать избирателей не по месту их жительства. Это избирательные участки:

№ 6 — Хааберстиская районная управа на улице Эхитаяте, 109А;

№ 7 — Торговый центр Rocca al Mare на Палдиском шоссе, 102;

№ 14 — центр Solaris на бульваре Эстония,9;

№ 15 — Таллиннская городская управа на площади Вабадузе, 7;

№ 20 — центр Kridtiine на улице Эндла, 45;

№ 29 — Ласнамяэская районная управа на улице Палласти, 54;

№ 31 — магазин Maxima на улице Паэпарги,57;

№ 32 — магазин Maxima на улице на улице Ю.Смуула, 9;

№ 38 — Ласнамяэский центрум на улице Мустакиви,13;

№ 40 — центр Ümera на улице Лаагна, 80;

№ 44 — магазин Maxima на улице Линнамяэ,57;

№ 45 — центр Läenemere на улице Ляэнемере,30;

№ 48 — центр Mustamäe на улице Таммсааре, 104А;

№ 52 — центр Magistrali на бульваре Супрузе, 201;

№ 59 — центр Järve на Пярнуском шоссе, 238;

№ 60 — Ныммеский культурный центр на площади Туру, 2;

№ 73 — Пиритаская районная управа на улице Клоостри,6;

№ 79 — центр Stroomi на улице Туулемаа, 20;

№ 82 –Пыхья-Таллиннская районная управа на улице Нийне,2.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.