ВИДЕО: Эдгар Сависаар: в 1993 году я получил на выборах в горсобрание еще меньше голосов

Эдгар Сависаар не выглядел радостным, когда должен был комментировать свой слабый результат на выборах, но храбрился.

Баллотирующийся в Ласнамяэ Сависаар получил личный мандат, но он годами не получал так мало голосов, как в этот раз. Сависаар ответил, что в 1993 году, когда он первый раз попал в Таллиннское горсобрание, он получил еще меньше голосов, чем сейчас.

"За этим не стоит ничего, я сейчас в политике несколько скромнее, чем был несколько лет назад", — сказал Сависаар.

Он выразил признание Михаилу Кылварту, который является первым номером Центристской партии в Ласнамяэ и получил в разы больше голосов, чем Сависаар. "Он сделал довольно хорошую кампанию, и ему сделали хорошую кампанию", — сказал Сависаар.

Сависаар верил, что его избирательный союз получит необходимые дополнительные голоса, чтобы весь избирательный союз попал в Таллиннское горсобрание.

Сависаар сегодня на вечеринке также произнес речь для сторонников. "Конечно, я вам благодарен. Я считаю, что мы сделали свой лучший результат. Я считаю, что все были убеждены, что у нас не получится списка. Я верю, что люди внесли свой вклад и сделали все, что возможно. За нами не было такой силы, как у большой партии, но я считаю, что мы смогли внести свой вклад. Мы ничего не оставляем незаконченным. Верьте мне".