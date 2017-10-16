ВИДЕО DELFI: Рыйвас на фоне скандала с домогательствами: вся эта неделя была тяжелой для моей семьи

Таави Рыйвас на вечеринке Партии реформ сказал Delfi, что время после скандала с домогательствами для него тяжелое.

Урожай голосов самого Рыйваса уже сейчас очень приличный, также у Партии реформ хорошо пошли дела на э-выборах. Может быть, скандал наоборот поспособствовал росту поддержки?

Рыйвас сказал, что сейчас нельзя говорить ни о какой выгоде, эта неделя была тяжелой для всей его семьи.

Как скандал с домогательствами повлиял на его результат, он спекулировать не захотел.