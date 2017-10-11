ВИДЕО DELFI: Предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание — на русском языке!

Смотрите предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание на Delfi — на русском языке! Постепенно обмен мнениями перерос в острую дискуссию.

На дебаты приглашены:

Ведущий — журналист Роман Старапопов. Комментирует журналист Роман Викулов.

Начался разговор с большой традиционной темы ”стеклянного потолка”, не дающего или якобы не дающего говорящим по-русски жителям реализовать себя в Эстонии.

Первый вопрос ведущего дебатов, Романа Старапопова, был довольно общий: ”Растет ли пропасть между эстонцами и русскими?” В наличии именно ”пропасти” засомневался только Денис Бородич.

Ольга Иванова высказала мнение, что взаимопонимания между эстонцами и русскими становится больше, так как молодые эстонские русские черпают информацию и из источников на эстонском языке.

По словам Вадима Белобровцева, если говорить о пропасти между эстонцами и русскими в уровне жизни, доходах, то она сохраняется, а если сокращается, то очень медленно. ”Это касается и уровня доходов, и уровня безработицы, и задействования русских в управлении государством, — сказал Белобровцев. — Если оценивать межнациональные отношения, то в быту эстонцы и русские не так уж далеки друг от друга. Но с политической точки зрения люди разобщены, и в этом виноваты политики, может быть, даже мы, в определенной степени, хотя все стремимся сделать так, чтобы никакой пропасти в межэтнических отношениях в Эстонии не было”.

По мнению Евгения Осиновского, в межэтнических отношениях ситуация улучшается. ”И не из-за каких-то конкретных шагов или интеграционных программ, а просто-напросто с течением времени”, — сказал Осиновский, отметив, что за последние годы отношение как эстонцев к русским, так и русских к эстонцам улучшилось. Он сказал, что эстонцы стали более позитивно относиться к вовлечению русских в общественную жизнь Эстонии. Говоря о разнице в доходах, Осиновский признал, что тут государство могло бы сделать многое для ее сокращения, но не конкретизировал, что именно.

”Отвечая на этот вопрос, придется посыпать голову пеплом тем политикам, которые спекулируют на этой теме долгое-долгое время. Есть типичное противопоставление, когда Центристская партия и Партия реформ играли на чувствах русского населения или эстонцев, есть и другие силы, которые с удовольствием используют эту тему. И это ведет не к улучшению ситуации в сфере интеграции, а к тому, что играющие на этом партии получают голоса. Политика противопоставления — очень действенная политика”, — сказала Виктория Ладынская. Она отметила, что именно частые выборы усугубляют проблему. Ладынская поставила себе в заслугу появление телеканала на русском языке — ETV+, о необходимости которого, по ее словам, она говорила еще в 2009 году. По ее мнению, он внес вклад в сближение общин, ”но над его уровнем и рейтингом предстоит еще поработать”.

Денис Бородич сказал, что разница между русскими и эстонцами есть и в уровне доходов, и в уровне образования, и в уровне гражданской активности. В то же время Бородич был единственным, кто засомневался в том, что имеет место именно ”пропасть”. ”Важно говорить не о русской и эстонских общинах, а о жителях Эстонии в целом. Как показывает практика, чем больше переплетений между русскими и эстонцами, тем лучше они друг друга понимают, тем меньше трений", — считает Бородич.. Рассуждая об инфополе и вспомнив о партиях, которые занимаются пропагандой в специально созданных ими для этого СМИ, Бородич почему-то не назвал, что это за партии, что для дебатов, конечно, несколько странно.

Керсти Крахт сказала, что ситуация улучшается с каждым днем. Потом вспомнила опять же о телеканале ETV+, высказав мнение, что было бы очень неплохо, если бы там была 15-20-минутная передача, посвященная изучению эстонского языка. ”Если бы каждый человек каждый день выучивал три новых слова, я думаю, у нас вообще бы этой пропасти не было”, — считает Крахт.

”Это вопрос ценностей. Разделяют ли русскоязычные жители Эстонии и эстонцы те ценности, которые закреплены Конституцией, есть ли у них равное бережное отношение к эстонскому языку и культуре. Тут есть много хороших подвижек. Например, социологические исследования показывают, что примерно 80 процентов русскоязычных жителей Эстонии считают ее своей единственной родиной, — сказал Сергей Метлев. — Проблемы воспроизводятся системой образования, которая до сих пор разделяет школы на эстонские и на русские, особенно на уровне основной школы”.

Он также считает ненормальным то, что "в Эстонии воспроизводятся граждане России". ”Дети, рожденные в Эстонии, становятся гражданами России по какой-то причине”, — недоумевал Метлев.

После обмена мнениями началась дискуссия. Смотрите полное видео дебатов.