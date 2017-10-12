ВИДЕО DELFI: Пойдет ли русскоязычная молодежь Таллинна голосовать на местных выборах?

Надвигаются муниципальные выборы. Впервые на них смогут отдать свой голос молодые люди и девушки, достигшие 16-летнего возраста. Но нужно ли им это?

Мы приехали в столичный район Ыйсмяэ и спросили у молодежи: пойдут ли они голосовать? Почему? За кого? Верят ли они в честность выборов?

"Все покупается у нас, все продается", — уверен один молодой человек.

"Нет кандидатов, за которых я хотел бы голосовать", — объяснил нам свой отказ от участия другой.

Результаты — весьма любопытны.

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