ВИДЕО: Большие дебаты кандидатов в мэры Таллинна на Delfi TV

Сегодня в 20:00 в эфир Delfi TV и TV3 вышли первые большие дебаты кандидатов в мэры Таллинна.

На дебаты приглашены кандидаты в мэры или представители семи крупнейших партий и избирательных союзов. Как официальные кандидаты в мэры в дебатах участвуют Таави Аас (Центристская партия), Кристен Михал (Партия реформ), Райнер Вакра (Социал-демократическая партия), Мартин Хельме (EKRE) и Эрик Вест ("Свободный гражданин Таллинна").

Официальный кандидат IRL Райво Аэг не смог присутствовать, поскольку из-за рабочих обязанностей находится за границей, вместо него партию на дебатах представляет Виктория Ладынская. У "Избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" нет официального кандидата в мэры, но как представитель в дебатах принимает участие Юри Мыйз.

Ведущие — журналисты Eesti Päevaleht Лаури Танклер и Кярт Анвельт.