В среду на Delfi — предвыборные дебаты кандидатов на русском языке!

Завтра, в среду, в 13:00 на rusDelfi — предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание, которые пройдут на русском языке. Будут обсуждаться самые актуальные и горячие темы как местного, так и государственного масштабов. Не постесняемся задать и ”неудобные” вопросы!

На дебаты приглашены:

Ольга Иванова — ”Союз Сависаара и ”Деловой Таллинн”

Денис Бородич — Партия реформ

Евгений Осиновский — Социал-демократическая партия

Виктория Ладынская — IRL

Сергей Метлев — ”Свободный гражданин Таллинна”

Керсти Крахт — EKRE

Вадим Белобровцев — Центристская партия

Ведущий — журналист Роман Старапопов. Комментировать дебаты будет журналист Роман Викулов.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет с 9 до 20 часов только на избирательном участке по месту жительства, либо, в определенных случаях, на дому. Те избиратели, данные которых в регистре значатся с точностью до городского района, смогут проголосовать в своем районе на определенном городской управой избирательном участке.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.