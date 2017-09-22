В Пыхья-Таллинне баллотируется осужденный за применение ремня многодетный горе-отец

Несмотря на то, что избирательный союз Meie Tallinn выступает за многодетность и семейность, по списку союза в Пыхья-Таллинне проходит Хейки Трейер, у которого из шести детей четверо на данный момент проживают в детдоме. Кроме того, два года тому назад мужчина был наказан в уголовном порядке за ненадлежащее физическое обращение в виде применения ремня.

В 2011 издание писало о многодетной семье, из которой ”со дня” изъяли всех детей. По оценке социальных работников, родители не обеспечивали детей необходимой медицинской помощью и неадекватно оценивали их потребности, что задерживало их умственное и физическое развитие. Например, у одного ребенка были обнаружены не обработанные должным образом ожоги. Трейер до сих пор считает деятельность соцработников издевательством. ”Это все результат коррупции мэрии. Из-за нее с нами все это и случилось. Нас вышвырнули из дома и обобрали до нитки. И все это законным путем”, — сказал он Delfi. Теперь он баллотируется в горсобрание, чтобы навести порядок.

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Изъятие детей положило начало череде долгих разбирательств, неоднократных лишений родительских прав, ”перебрасываний” из детдома домой и обратно. После очередного возвращения от родителей, работники детдома обнаружили у детей следы от применения ремня. Хейки Трейер категорически отрицал это. Тем не менее, в феврале 2015 года Харьюский уездный суд признал его виновным в ненадлежащем физическом обращении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.

”Они пытались сделать из меня идиота и запихнуть в психушку. Это была подстава и неправда”, — говорит мужчина. Он обжаловал решение суда, но проиграл. На данный момент двое детей Трейера находятся дома, четверо — в детском доме или, как говорит сам Трейер, — в тюрьме.

По словам кандидата в мэры Таллинна от Meie Tallinn Марии Кальюсте, в этом деле много различных нюансов, не известных общественности. ”Эти факты о том, что случилось на самом деле, с одной стороны кажутся одними, с другой — другими”, — сказала она. Также она отметила, что в дальнейшем, скорее всего, объединяющего несколько движений союза не будет. ”В следующий раз будет один конкретный, где я смогу отвечать за все, что происходит”, — сказала Кальюсте.