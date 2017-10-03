В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полиция

Во вторник, 3 октября, в расположенный в кафе Reval в торговом комплексе Postimaja в Таллинне предвыборный штаб избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" нагрянула полиция - властям не понравилось то, что плакаты с изображением кандидатов видны с улицы.

"Никто нас не закрывает", — поспешил успокоить корреспондента rus.err.ee один из лидеров избирательного союза, крупный предприниматель Урмас Сыырумаа.

"Полиция посчитала, что мы нарушаем закон, поскольку наши предвыборные плакаты через стекло видны с улицы. Закон, конечно, можно толковать двояко, но вступать в споры с полицией мы не собираемся. Сейчас подумаем, как лучше разрешить эту ситуацию", — добавил Сыырумаа.

"На пульт дежурного Центра тревоги поступила информация о том, что в кафе установлена запрещенная наружная реклама. Патруль отправился на место, чтобы проверить сигнал", — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк.

"Полицейские попросили снять наружную рекламу. Если за разумный период времени этого не произойдет, то будет сделано предписание", — добавил Куйк.