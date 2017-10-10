В Нарве избиратели приходят на участок с записанным номером кандидата Елены Пахомовой

По информации с избирательного участка №6 в Нарве, на выборы приходят люди, у которых на руке или на бумажке уже записан номер кандидата, за которого они должны проголосовать. Это номер баллотирующейся по списку Центристской партии Елены Пахомовой.

Член избирательного участка №6, расположенного в помещениях Эстонской гимназии в Нарве, Дарья Скопич обратила внимание на то, что на участок приходят голосовать люди, у которых на руке или на бумажке записан номер одного из кандидатов в депутаты — №180, передает rus.err.ee.

Член избирательной комиссии Нарвы Юрий Тесленко сказал нашему порталу, что подобная подготовка избирателей — это явный признак того, что на них пытаются повлиять: "Это конечно некорректно, когда у избирателя заранее записан номер. В избирательную комиссию эта информация еще не поступала, мы проверим ее".

По соседству с избирательным участком №6 расположено общежитие, управляемое муниципальным учреждением Narva Linnaelamu SA. Это учреждение много лет возглавляет депутат городского собрания от Центристской партии Елена Пахомова, которая баллотируется под номером 180.