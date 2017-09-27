В Кохтла-Ярве все готово к предстоящим выборам

За две недели до голосования на выборах в местные органы власти портал Delfi обратился с вопросами к председателю городской избирательной комиссии Кохтла-Ярве Анне Генераловой.

- Сколько в городе откроется избирательных участков?

- В Кохтла-Ярве на выборах будут работать 9 избирательных участков. Как известно, город расположен в разных частях. В Ярвеской части будут работать три участка: в Доме творчества школьников, здании городской управы, а также в Славянской основной школе. На каждый участок смогут прийти примерно по 4700 избирателей.

Три избирательных участка откроются в Ахтмеской части города: они находятся в клубе ”Ахтме”, Таммикуской основной школе и Ахтмеской гимназии. Здесь на каждом участке будут голосовать примерно по 4400 избирателей.

Решено оставить избирательный участок в Кукрузеской части города, хотя там будет всего примерно 500 голосующих. По 1000 избирателей смогут проголосовать в Сомпаской и Оруской частях Кохтла-Ярве. Жители Вийвиконна и Сиргала уже вошли в Вайвараскую волость.

- Как проведены границы между участками? Некоторые жители города недоумевают: мол, половина дома голосует на одном участке, второй подъезд — на другом участке? В мэрию приходят люди и интересуются, почему, хотя избирательный участок есть в соседней школе, их приглашают голосовать далеко от дома?

- Надо смотреть конкретно. Может быть, человек зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом. Наша задача была сделать примерно одинаковые участки. Но мы не видим на карте какой-то конкретный дом. Мы брали участок и ставили большой значок на карте, где написано количество избирателей. Мы исходили из того, чтобы нагрузка на каждый участок была примерно одинаковой. МВД сделало специальную программу, но участки по карте формировали мы.

- Вы можете уже сегодня с уверенностью сказать, что все жители города, достигшие избирательного возраста, знают, куда идти голосовать?

- Да. У нас была распространена обширная информация и в интернете, и печатном бесплатном еженедельнике, и по городскому телевидению. В городе размещены плакаты с подробной инструкцией, в которой указаны адреса веб-сайтов и телефоны, по которым можно звонить, если есть какие-то вопросы.

- Веб-сайты — это замечательно, но половина города — пожилые люди, которые в детстве не успели выучить эстонский язык. А приглашения на выборы и карты избирателей, которые они получили по почте, все написано на государственном языке. Кстати, некоторые пожилые обладатели ”серых” паспортов не знают, что они имеют право голоса на этих выборах. Как ни странно, есть некоторые молодые жители города, которые не знают, что им теперь предоставлено право голоса с 16 лет. Немного, но есть. Вы как-то напомнили им об этом?

- Да. И в интернете, и в печатных СМИ напомнили.

- Наверняка на выборах будут работать наблюдатели от разных партий. Кто-то уже зарегистрировался?

- Сегодня для того, чтобы быть наблюдателем на выборах, регистрация не нужна. Они приходят на избирательный участок, представляются как наблюдатели и занимаются своим делом, не мешая работе избирательной комиссии.

- В прежние годы на выборах полиция дополнительно обеспечивала охрану правопорядка. Как будет она работать в этом году?

- Во время встречи с руководством города представители Идаской префектуры полиции обещали, что для охраны правопорядка будут выделены дополнительные силы.

- На что бы вы еще хотели обратить внимание избирателей?

- Мы просим тех, у кого есть такая возможность, прийти на избирательные участки в дни предварительного голосования 9, 10 и 11 октября.