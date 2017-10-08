”Свободный гражданин Таллинна” протестует против недопуска на дебаты на ETV+

Представитель избирательного союза Свободный гражданин Таллинна Юку-Калле Райд назвал решение об отказе допустить избирательный союз, насчитывающий 84 кандидата, на дебаты ETV+ для кандидатов в Ласнамяэ дискриминационным нарушением добрых традиций журналистики.

”Наш избирательный союз считает, что руководство ETV+, решив организовать лишь один раунд таллиннских дебатов и не допустив туда представителя весомой политической силы, не просто нарушило правила журналистики, но и создает тем самым искаженную картину выборов для русскоязычной аудитории”, — заявил Райд.

По его словам, Ласнамяэ можно назвать одним из наиважнейших округов в Таллинне, и ETV+ своим решением исключить из дебатов один из самых крупных списков направляет решения избирателя.

”Мы имеем дело с ситуацией, когда финансируемый из госбюджета канал, который должен доносить до аудитории происходящее в Эстонии честно и без цензуры, принимает решения об использовании государственных средств как ему заблагорассудится. Общественно-правовое ERR телерадиовещание нарушает свое же правило, в соответствии с которым все полные списки должны получить возможность высказаться", — сказал Райд.

Кандидат избирательного союза Свободный гражданин Таллинна от Ласнамяэ Владимир Шарый отметил особенности свободы слова в средствах массовой информации.

”Принятие подобного решения лишний раз продемострировало избирательный подход к свободе слова в наших средствах массовой информации. Тут сама собой напрашивается параллель с советским прошлым, где все были равны, но некоторые всё же были "равнее" остальных. Остаётся лишь надеятся на то, что наша страна не опустится ещё ниже, начав ограничивать доступ к социальным сетям, объясняя это угрозами безопасности Эстонии”, — заявил Шарый.

Свободный гражданин Таллинна направил в совет по журналистской этике обращение, где он просит проанализировать это решение канала и опубликовать результаты проверки.