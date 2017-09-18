Valimised 2017
18.09.2017, 21:32

Списки попутали: из Центристской партии исключены еще 15 человек

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rus.delfi.ee
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Списки попутали: из Центристской партии исключены еще 15 человек
Foto: Madis Veltman

Из Центристской партии были исключены еще 15 членов, которые на местных выборах избираются в списках, конкурирующих с Центристской партией. На данный момент из партии исключены уже общим счетом 47 человек.

Теперь уже экс-центристы входили в округи партии Сааремаа и Тартумаа. Желание исключить идущих на выборы против своей партии изъявили главы округов.

Бюро Центристской партии подтвердило Delfi, что их запросы были удовлетворены. Из Тартуского округа исключены 3 человека, а остальные 12 из Сааремаа.

Неделю назад было принято решение об исключении из партии 32 человек, среди которых была и ближайшая соратница Эдгара Сависаара Ольга Иванова.

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