"Союз Сависаара" использовал в качестве фотографии кандидата портрет совершенно постороннего музыканта

В списке кандидатов ”Союза Сависаара и "Делового Таллинна”, опубликованном в предвыборном издании избирательного союза, Tallinna Ekspress, в числе других находится стремящийся в горсобрание Роман Сахатов с лицом музыканта Анто Сиймсона.

Участник ансамбля Väliharf Марко Матвей опубликовал в социальной сети снимок страницы издания, на которой имя ”Роман Сахатов” сопровождается фотографией его товарища по группе Анто Сиймсона.

Мужчина выразил удивление в своей публикации по поводу того, что приятель сменил имя.

”Мой хороший товарищ решил в преддверии выборов поменять имя. Совершенно невероятно! Еще вчера он реагировал на имя ”Анто”… а теперь использует для выборов таинственное имя ”Роман Сахатов”. Ну вы и даете, последователи Сависаара! Это попахивает кражей идентичности!”, — написал музыкант.

Анто Сиймсон уже в курсе дела и не имеет ни малейшего понятия, как такое недоразумение могло произойти. ”Сначала позвонил друг и сказал: Привет, Роман Сахатов. Я не понял этой шутки”, — сказал Сиймсон Delfi.

”Эту фотографию сделал наш хороший друг и товарищ из Хаапсалу, когда Väliharf только начинал свою деятельность”, — сказал Сиимсон. На оригинальной фотографии есть и Матвей, но для публикации в газете из нее вырезали именно Сиймсона.

”Видимо, мое лицо больше подходило для господина Романа”, — иронизирует Сиймсон.