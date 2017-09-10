Со следующей недели запрещена наружная предвыборная реклама

К понедельнику с улиц, окон магазинов и общественного транспорта должна исчезнуть наружная реклама партий, избирательных союзов и независимых кандидатов.

Этот период называют активным временем предвыборной агитации, когда наружная политическая реклама запрещена. Когда на часах будет 00:00, рекламы на улицах не должно быть.

На сайте Департамента полиции и погранохраны сказано, что наружной рекламой считается та, которая расположена в общественном месте или которая видна из общественного места. Сюда не относится реклама, которая находится в открытых для общественности помещениях (например, магазин, театр, кино и т. д.), если она не расположена на окне, а также раздача всевозможных листовок и сувениров.