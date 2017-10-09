Сделаем Йыхви спортивной столицей Эстонии!

А слабо ли представить, что Ида-Вирумаа из унылого края шахтёров превратится в пульсирующую жилу культуры?

Одна из ключевых фигур избирательного союза Йыхви – спортсмен-любитель и предприниматель Теэт Энок верит, что целенаправленная деятельность по превращению Йыхви в спортивную столицу Эстонии привнесёт в Ида-Вирумаа новое дыхание. «Йыхви следует сделать спортивной столицей Эстонии» – убеждён он.

Теэт Энок сам со спортом на «ты». Он марафонец как в беге, таки в лыжном и велосипедном спорте, а также является спортсменом-любителем в триатлоне.

Любя спорт и свой родной край, он породил на первый взгляд дерзкую, но осуществимую идею – регион Ида-Вирумаа мог бы стать спортивным регионом Эстонии, с которым следовало бы считаться. «Министерство спорта и культуры в Вирумаа! Министерство спорта в Йыхви, министерство культуры в Раквере…» – рассуждает визионер. Ведь у него и мотто: «Подвижный Йыхви!”

Насколько для Вас спорт важен?

Я считаю себя активным спортсменом-любителем. У меня за плечами различные марафоны и триатлоны. За год преодолеваю тысячи километров бегом, на лыжах, на велосипеде или вплавь. Считаю спорт хорошим отдыхом.

Как родилась мысль, что Йыхви мог бы стать спортивной столицей Эстонии?

На протяжении десятилетий Ида-Вирумаа считался шахтёрским регионом. При этом в нашем регионе серьёзно занимаются спортом. У нас были найдены средства для хороших стадионов. В Кохтла-Ярве и Нарве имеются ледовые арены. В Йыхви планируется строительство нового бассейна-ледовой арены. Это всё вместе приведёт к появлению великолепного комплекса для организации, например, турниров по хоккею.



Eesti Arhidektide Liidu Eesti 100 konkursi “Jõhvi haridus- ja spordilinnaku avaliku ruumi ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistluse” võidutöö “Haridusmaastik” nägemus koolistaadionist. Foto: Valimisliit “Jõhvi”

В планах строительство в Кохтла-Ярве бассейна, площадки для лёгкой атлетики и спортивного комплекса; в Айду водный спортивный центр с гребным каналом, в Кивиыли планируется дополнить центр развлечений и горнолыжный центр, где на другом склоне горы расположен значительный мотоцентр.

Алатагузе в прошлую зиму, наряду с Хаанья, были единственными территориями Эстонии, где весь зимний сезон были лыжные трассы с естественным покрытием, там также имеется значимый центр развлечений.

В регионе имеются великолепные возможности для отдыха и восстановления, например спа-центры в Тойла, Сака и Нарва-Йыэсуу. В Силламяэ расположен тренировочный центр с широкими возможностями.

Вкратце – имеется много уже существующих и создаваемых комплексов и возможностей, настала пора их объединить и заставить совместно работать.

Откуда появятся занимающиеся спортом?

Регион Ида-Вирумаа является великолепным местом для организации спортивных лагерей, он на расстоянии двух часов езды от Таллинна, Тарту и Петербурга. Следовало бы возобновить паромное сообщение с Котка. В нашу пользу говорит языковая среда, качественное обслуживание и высокий уровень безопасности.

Наша дочь ездит в лагеря на Кипр, в Португалию – с таким же успехом португальцы и киприоты могли бы приезжать в Ида-Вирумаа, например, в спортивные лагеря ледовых видов спорта. Хорошие места для занятий спортом ищут и наши, эстонские организаторы спортивных соревнований.

Jõhvi kavandatava Pargi Keskuse kavand kuhu on planeeritud jäähall ja ujula. Foto: Valimisliit “Jõhvi”

Как можно было бы запустить данный план?

В сотрудничестве с государством и во главе с волостью Йыхви, самоуправления Ида-Вирумаа могли бы превратить Ида-Вирумаа в регион спортивного туризма, а Йыхви в спортивную столицу. Аналогично в Ида-Вирумаа развивали в своё время промышленную сферу. Для запуска этого процесса необходимо создать институцию, которая начала бы целенаправленно реализовывать настоящий план в сотрудничестве с другими учреждениями. Основное, чтобы была цель, почин и средства. В плане капитала положение дел, видимо, наиболее сложное. На месте ощущается прохладное отношение инвесторов, а также неровные отношения с восточным соседом. Верю, что такое положение дел можно будет в интересах региона совместными усилиями преодолеть. Необходимы скоординированность и энтузиазм!

Считаю, что пора кончать «раздавать рыбу», давайте начнём в регионе заниматься «снастью»!

Избирательный союз Йыхви