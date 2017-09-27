Разжигание межнациональной розни? Реклама Партии реформ вызвала бурю негодования

”Я уже собирался голосовать за Партию реформ, — серьезно! — но, если верить анонимному гению рекламы, то в Пярну мой выбор должен пасть на Кадри Симсон. Спасибо, что сообщили”, — написал на своей странице в Facebook председатель горсобрания Пярну реформист Андрей Коробейник.

Все дело в том, что, согласно рекламе Партии реформ в соцсетях, любимой партией эстонцев является Партия реформ, а любимой партией русских — Центристская партия.



Резкой критике подверг рекламу и председатель Центристской партии Юри Ратас. ”Я только что вернулся из Тарту, где выступал перед русскоязычным выпускниками высшей ступени курсов по гособороне. Мы как раз говорили с участниками о том, что наша Эстония будет более безопасной в едином и сплоченном обществе. В обществе, члены которого понимают и считаются друг с другом. В обществе, где людей не делят на своих и чужих по половому, возрастному или национальному признаку. Мне искренне жаль, что Партия реформ считает и действует совершенно иначе”, — написал Ратас.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб посредством сообщения для прессы призвал партии прекратить делить жителей Эстонии на своих и чужих: ”Давайте прекратим раскалывать наше общество. Давайте говорить и работать над тем, чтобы наше общество стало сплоченным и солидарным. Эстония должна быть страной, где всем, кто поддерживает и развивает наше государство, жилось хорошо!”

”В Таллинне почти половина жителей — представители других национальностей, которые, по всей видимости, вряд ли увидят что-то позитивное, если реформисты придут к власти,” — сказал Корб и добавил, что по конституции нельзя дискриминировать людей по их национальному признаку или языку общения. Корб отметил, что своим поведением Партия реформ все дальше отдаляет от себя избирателей из числа неэстонцев. ”Если Партия реформ заявляет, что за них голосуют лишь эстонцы, то вполне понятно, почему Центристскую партию поддерживают представители всех групп населения”, — отметил центрист.

”Практически на всех выборах Партия реформ противопоставляла себя Центристской партии, чтобы через это мобилизовать своих избирателей на борьбу. К сожалению, эта реклама разделяет общество на эстонскую и русскую сторону”, — прокомментировала руководитель таллиннской кампании IRL Рийна Солман.

”В списках Партии реформ баллотируются люди с украинскими, белорусскими, финскими, русскими, венгерскими корнями. Все они поддерживают Эстонию и все они хотят покончить с ситуацией, когда говорящие на разных языках люди живут в двух параллельных мирах. Мы со своей командой введем обучение эстонскому языку уже с детского сада, что положит конец расслоению, которому так долго способствовала Центристская партия”, — написал в своем комментарии кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал.

По его словам, за основу своей рекламы (в том числе терминов) партия взяла обнародованное на днях ERR исследование Turu-Uuringute AS относительно партийных предпочтений населения. ”Термин ”иноязычный” использовали социал-демократы в рамках посыла ”иноязычные решают, кто станет мэром Таллинна”. Я думаю, что все-таки ”поддерживающие Эстонию”, вне зависимости от языка и национальности”, — сказал Михал.