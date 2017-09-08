Раздор в Союзе Сависаара? Уходят десятки человек, среди них и советник Сависаара

По данным Delfi, избирательный союз Сависаара покидают десятки человек, один из которых - долговременный советник и помощник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.

Розенблатт подтвердил Delfi, что информация о его уходе из избирательного союза Сависаара соответствует действительности. "Да, это так. Могу еще сказать, что со мной вместе уходят из союза еще десятки человек", — сказал он.

Как утверждается, причиной ухода Розенблатта и других является ссора с Ольгой Ивановой. Этого Розенблатт не подтверждает и не опровергает. "Я обязательно дам более подробные комментарии, но позже", — пообещал он.

Розенблатт уточнил ERR, что уходит и с должности советника Сависаара. "Я вчера сообщил Сависаару о том, что я больше у него не работаю", — добавил он.