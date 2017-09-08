Valimised 2017
08.09.2017, 13:23

Раздор в Союзе Сависаара? Уходят десятки человек, среди них и советник Сависаара

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa
Edgar Savisaare juures kogunesid eelmisel sügisel vasakult Urmas Sõõrumaa, Anna Žinkovskaja, Priit Kutser ja Andres-Marius RosenblattFoto: Facebook

По данным Delfi, избирательный союз Сависаара покидают десятки человек, один из которых - долговременный советник и помощник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.

Розенблатт подтвердил Delfi, что информация о его уходе из избирательного союза Сависаара соответствует действительности. "Да, это так. Могу еще сказать, что со мной вместе уходят из союза еще десятки человек", — сказал он.

Как утверждается, причиной ухода Розенблатта и других является ссора с Ольгой Ивановой. Этого Розенблатт не подтверждает и не опровергает. "Я обязательно дам более подробные комментарии, но позже", — пообещал он.

Розенблатт уточнил ERR, что уходит и с должности советника Сависаара. "Я вчера сообщил Сависаару о том, что я больше у него не работаю", — добавил он.

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