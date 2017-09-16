Раймонд Кальюлайд: Партию реформ и EKRE объединяет только ненависть к русским

Меня шокирует равнодушие, с которым широкая общественность отнеслась к заявлению Кристена Михала о том, что Партия реформ исключает возможность сотрудничества с Центристской партией, предпочитая коалицию с ультра-консерваторами из партии EKRE.

С той самой EKRE, члены которой любят позировать на снимках, вскинув руку в нацистском приветствии и сомневаются в существовании Холокоста. С EKRE, которая угрожает судьям, что ”покатятся их головы”. С EKRE, руководство которой никогда не осуждало русофобских и призывающих к насилию заявлений членов своей партии.

С этой партией реформисты надеются разделить власть в Таллинне после выборов, чтобы избавиться от центристов. Это притом, что именно Центристской партии парламент доверил портфель премьер-министра. Не говоря уже об огромном количестве людей, которые поддерживают ЦП по всей стране.

Партия реформ стоит на проевропейских позициях. EKRE занимает противоположную позицию. Партия реформ хочет, чтобы Закон о сожительстве вступил в силу в полном объеме. EKRE выступает за то, чтобы отменить этот закон. Партия реформ обожает электронное голосование. EKRE хочет его запретить. На чем же сошлась эта парочка?

Посмотрим правде в глаза: их связывает только ненависть к живущим в Эстонии русским.

С помощью ненависти нельзя улучшить качество оказываемых услуг населению или предложить новые услуги. Ненависть не поможет обеспечить экономический рост. Ненависть не разрешит ни одной проблемы, касающейся малообеспеченных семей или одиноких пенсионеров и не сократит очереди к врачу.

Ненависть бессильна. EKRE высказывала мысль отменить действие серых паспортов. Видимо, собираются депортировать людей из Эстонии целыми подъездами и домами. Интересно, куда?

Партия реформ воюет с русскими школами и детскими садиками, потому что для них даже четырехлетний русский является врагом и угрозой государственной безопасности.

Когда Партия реформ была у власти, страной управляла элита в своих интересах. В результате родину покинули десятки тысяч наших соотечественников. На самом деле такие правители представляют собой угрозу безопасности страны, а не простые жители Пыхья-Таллинна и Ласнамяэ и их дети.

Из выборов в выборы мы слышим одно и то же — центристы объявляются прорусскими, пророссийскими, прокремлевскими, несущими опасность эстонскому государству. С помощью такого нехитрого противопоставления реформистам удается взбудоражить определенную часть избирателей.

Но на эстонскую молодежь этот трюк уже не действует. Друзья, неужели за прошедшие 25 лет вы еще не поняли, что у вас не получится ассимилировать живущих здесь русских, превратив их детей в эстонцев. Точно так же, как СССР не удалось перевоспитать эстонцев, сделать их ”советскими людьми”.

Почему же у таллиннских русских, которые составляют примерно половину населения столицы, не может быть своих школ и детских садиков, своих корней, своего искусства, своих национальных традиций и своей церкви? Вспомним о том, что в труднейшие годы испытаний эстонцы воспитывали своих детей эстонцами и в ссылке, и на чужбине и гордились своей национальностью.

Что и кому мы докажем, если вытесним русский язык из публичного пространства, делая вид, что этих людей как бы не существует? У нас не хватает полицейских патрулей для того, чтобы обеспечить порядок на улицах, но зато хватает инспекторов Языковой инспекции, чтобы проверять кассирш из магазинов Maxima на знание эстонского языка.

Отдаем ли мы себе отчет, в каком мире мы живем? На днях появилось сообщение о том, что спецслужбы Финляндии предотвратили террористическую атаку против руководства страны. Это уже совсем рядом. Неужели наше государство такое богатое, что может себе позволить заниматься в такой ситуации совершенно неважными вещами?

Сколько мы будем притворяться, что мы не дискриминируем русских и обеспечили всех равными возможностями?

Прочитайте последний составленный учеными доклад о развитии человеческого потенциала в Эстонии. Русские уступают эстонцам в доходах даже в том случае, если они выучили язык и получили гражданство. Это факт.

Почему у нас за 25 лет не было ни одного канцлера министерства, русского по национальности? Что, за 25 лет ни один русский не подошел на эту должность?

Эстонская молодежь слышать не хочет о политике, которая построена на противопоставлении по национальному признаку. Молодые люди начиная с 16 лет получили право участвовать в выборах, но большинство из них не собираются этим правом пользоваться.

Большинство молодых людей хотят, чтобы Эстония стала нормальной европейской страной, уважающей каждого своего жителя, независимо от его национальности.

Почему у нас создано впечатление, что общаться с соседями запрещено? Президент и премьер-министр Финляндии встречаются с российскими руководителями, и пока не слышнор, чтобы Финляндия вошла в состав Российской Федерации.

Почему мы до сих пор не дали гражданство людям, живущим здесь десятки лет, многие с рождения?

Только потому, что в случае предоставления гражданства они получать право голоса на парламентских выборах и проголосуют за ”неправильную” партию. Если бы какой-нибудь социологический опрос показал, что русские массово поддерживают Партию реформ, то эстонские паспорта раздали бы за пару недель. Кстати, гражданство мы своим людям не даем, зато предоставляем возможность стать электронным резидентом Эстонии всем желающим во всем мире.

Эстония никуда не денется, а эстонцы останутся эстонцами и без EKRE и их друзей из Партии реформ. Эстонцы упорный народ, это доказала история.

Самый большой вызов сейчас — сделать так, чтобы средний житель Эстонии жил не хуже среднего европейца. Чтобы мы преодолели пропасть, отделяющую нас от уровня жизни жителей Северных стран. Зарплаты и пенсии должны возрасти. Если мы с этой задачей не справимся, то Эстония потихоньку опустеет.

К счастью, центристское правительство двигается в этом направлении, поддерживая малообеспеченных людей и семьи с детьми. Но EKRE и реформисты этого, само собой, не замечают.

Возможно, дело в утечке мозгов. Тоомпеа, где расположен Рийгикогу, находится на возвышенности и оттуда мозги утекают с особенной силой.