Помощник прокурора о выборах: если вам кажется, что кто-то пытается на вас давить, сообщите об этом

В связи с приближающимися выборами в местные органы самоуправления стоит напомнить гражданам об ответственности перед законом, пишет помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Павел Гордиевски.

Пенитенциарный кодекс Эстонии предусматривает ответственность по статье 162 части 1 нарушение свободы выбора за влияния на лицо путем использования должностного или зависимого положения, угроз, обмана с целью осуществить заведомый выбор в пользу конкретного кандидата. За данное преступление законом предусматривается в качестве наказания денежное взыскание или тюремное заключение на срок до трех лет.

За нарушения тайны голосования и сообщения данных о том, кто конкретно за кого голосовал, по статье 166 часть 1 пенитенциарного кодекса предусмотрено наказание — штраф до 100 штрафных единиц или арест до 30 суток.

Кандидат на выборах никоим образом не может узнать кто за него голосует пофамильно, поэтому не стоит бояться сделать именно свой добровольный выбор.

Но, если вам кажется, что кто-то пытается давить на вас или оказывать влияние на ваш выбор в пользу конкретного кандидата, путем давления или угроз, или запугивания, используя в том числе и свое вышестоящее служебное положение, то в данном случае следует незамедлительно сообщить об этом в полицию или прокуратуру.

Ваш выбор только в ваших руках!