Полиция проверяет сообщения о покупке голосов избирателей

В предвыборный период Департамент полиции и погранохраны получил несколько сообщений о возможных случаях покупки голосов избирателей в разных регионах Эстонии.

Например, на прошлых выходных Центральная криминальная полиция получила намек, что в одном из домов по уходу руководитель этого учреждения собирает ID-карты и PIN-коды клиентов дома по уходу, чтобы отдать на выборах голоса за выбранного им кандидата. В ходе проверки было установлено, что ID-карты пациентов хранятся отдельно от PIN-кодов и незаконного сбора карт не было.

Как и в предыдущие годы, намеки о возможной покупке голосов поступили из Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа и южной Эстонии. Полиция получила сообщения о вызывающих подозрение автомобилях, которые якобы привозят людей на выборы либо из которых предлагают людям алкоголь неподалеку от избирательных участков. За голоса избирателям в предыдущие годы предлагались, например, сигареты, алкоголь и деньги.

„Полиция относится к сообщениям о покупке голосов очень серьезно. Когда человек передает свою ID-карту в пользование другому человеку либо продает свой голос, он поддерживает кандидата, который в честной конкуренции мог бы оказаться неизбранным", — сказал комиссар бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Ремо Перли.

„Кандидат, который использует нечестные приемы, еще только стремясь попасть в совет местного самоуправления, не изменит свое поведение и в дальнейшем. Политическая коррупция начинается с мелочей," — добавил Перли.

Полицейскими были также проверены десятки сообщений о запрещенной наружной рекламе или агитации по всей Эстонии. К началу этой недели полицейскими было сделано 23 предписания и начато восемь делопроизводств о проступке.