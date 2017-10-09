Певкур: коррупционеры не должны иметь право баллотироваться на выборах

Лидер Партии реформ Ханно Певкур сегодня представил Рийгикогу законопроект, цель которого положить конец ситуации, в которой лицо, осужденное за взятку, может быть снова переизбрано в местное самоуправление, Рийгикогу или Европарламент, сообщает партия в пресс-релизе.

”В соответствии с действующим законодательством, только лицо, которое было осуждено за уголовное преступление и которое фактически отбывает тюремное заключение, не может баллотироваться на выборах в местное самоуправление, Рийгикогу или Европейский парламент. В то же время закон не запрещает баллотироваться, например, людям, которые были осуждены за подкуп, но получили условное наказание”, — объясняет Певкур нынешнюю проблему в законе.

По словам Певкура, государство должно четко постановить на законодательном уровне, что должностное лицо, совершившее преступление, не может представлять народ до тех пор, пока наказание не будет отменено.

”На данный момент только сам человек или электорат может решать, будет снова выбран коррупционер или нет. Однако в Эстонии были случаи, когда лица, злоупотребляющие своим положением, вновь баллотируются. На мой взгляд это неверно”, — сказал Певкур.