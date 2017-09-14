Партия реформ: акциз на алкоголь надо уменьшить, так как он превышает критическую отметку

Началось рассмотрение инициированного парламентской фракцией Партии реформ законопроекта по восстановлению к 2020 году ставки акциза на алкоголь уровня 2015 года, сообщают реформисты в пресс-релизе.

По словам Юргена Лиги, члена финансовой комиссии, установленная летом акцизная ставка была слишком высока как с точки зрения здоровья населения, так и бюджета и экономики. Поэтому реформисты выдвинули предложение восстановить ставку, которая была установлена в 2015 году.

”С точки зрения здоровья населения, акциз — это лучшая мера для уменьшения потребления алкоголя, но это действует только до того момента, пока не начнется массовый ввоз, приобретение запасов или не найдется альтернатива. На данном этапе эта граница превышена,” — сказал Лиги.

"Факт в том, что очень быстро завозится алкоголь из Латвии в Эстонию в огромных количествах,” — сказал Лиги.

Член финансовой комиссии считает, что с точки зрения бюджета оптимальность превышена.

”Вместо того, чтобы деньги уходили в Южную Эстонию, они теперь тратятся в Латвии и не только на алкоголь. Все предпринимательство Южной Эстонии терпит крах, и акциз мало помог уменьшению потребления алкоголя и тому чтобы пополнять казну государства”, — сказал Лиги.