Партийные вечеринки в Таллинне: где партии будут отмечать окончание выборов

Кульминацией дня выборов для партий и избирательных союзов станут вечеринки, где будут ждать результатов.

Центристская партия в этот раз соберется в Manna La Roosa. Поблизости в квартале Ротерманни в ресторане R14 будут праздновать реформисты.

IRL соберется на площади Вабадузе в Wabadus, а "Свободный гражданин Таллинна" — там же рядом в клубе Kuku.

"Деловой Таллинн" будет праздновать в кафе Komeet в торговом центре Solaris, и EKRE — в Reval Café в Radisson.

Вечеринка соцдемов пройдет в отдалении от центра города — в Humalakoda на рынке Балтийского вокзала. "Зеленые" соберутся в главном штабе кампании на Пярнуском шоссе.

Репортеры Delfi будут присутствовать на партийных вечеринках. Вечеринки начнутся около 20-21 часа.