ОЛПЭ представила свою предвыборную программу в Таллинне

Объединенная Левая партия Эстонии представила свою программу на выборах в Таллиннское городское собрание, сообщает ОЛПЭ.

По словам сопредседателя правления ОЛПЭ юриста Мстислава Русакова, программа нацелена в первую очередь "на достижение этнического равноправия и социальной справедливости".

”У городского собрания есть право на прямое обращение в Государственный суд, и мы, в частности, хотим потребовать признать противоречащим Конституции положение Закона об основной школе и гимназии, которое ограничивает местное самоуправления в выборе языка обучения в муниципальных гимназиях. Язык обучения в муниципальной школе должно выбирать местное самоуправление, а не правительство. Музыку заказывает тот, кто платит,” — заявил Русаков.

ОЛПЭ также хочет дать горожанам право участвовать в принятии решений, касающихся расходования бюджетных средств: "Далеко не всегда дорогостоящие проекты являются у нас социально обусловленными".

”Мы хотим увеличить пособие по бедности вдвое за счет местного бюджета. Малоимущие будут получать одно пособие от государства и второе, в том же размере, от местного самоуправления. Тем более, что оформляться он будет через местные отделы социального обеспечения. Ежегодное пособие для пенсионеров мы увеличим до 150 евро” — добавил лидер партии.

Более подробно с предвыборной программой ОЛПЭ можно познакомиться на партийном сайте.