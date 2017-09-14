Ольга Сытник присоединилась к фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании

Ранее беспартийная Ольга Сытник, бывший депутат Рийгикогу и вице-мэр Таллинна, присоединилась к фракции социал-демократов в Таллиннском городском собрании и будет баллотироваться в списке соцдемов в Мустамяэ.

”Социал-демократическая партия последовательно и смело выступает за основные ценности общества: права человека, терпимость, равное обращение и демократию. Для меня важно, что председатель партии Евгений Осиновский работает и во имя формирования более равного общества”, — сказала Ольга Сытник. ”Эти ценности и принципы являются для меня ключевыми. Так и родилось это решение”.

Ольга Сытник работала советником министра по делам народонаселения (2002–2003); вице-мэром Таллинна (2005–2007). С 2007 по 2015 была депутатом Рийгикогу в двух созывах.

По словам Сытник, Таллиннское горсобрание и мэрия смогут многое сделать для того, что Таллинн стал современной столицей, где каждый чувствует себя комфортно и в безопасности, где нет места притеснению по национальному, религиозному, возрастному, расовому или сексуальному признакам.