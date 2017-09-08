Ольга Иванова: никакой ссоры не было, Розенблатт просто хотел более высокое место

Сегодня избирательный союз Сависаара покинул советник и помощник Эдгара Сависаара Андрус-Мариус Розенблатт, который заявил, что вместе с ним из союза уходят и многие другие — причиной тому, по слухам, ссоры с Ольгой Ивановой. Иванова сказала Delfi, что из-за ссоры никто избирательный союз не покидает.

Но, по словам Ивановой, есть люди, которые не будут баллотироваться по другим причинам. "У некоторых, например, состояние здоровья и финансовые причины. Мы очень им благодарны, что они вовремя приняли это решение и подали заявление об этом", — сказала она.

"Все это — естественный процесс и происходит и во всех других партиях и избирательных союзах, этого просто не видно", — заверила Иванова.

А причина ухода Розенблатта, по утверждению Ивановой, состоит в том, что Розенблатт был недоволен своей позицией в общем списке избирательного союза Сависаара. "Человек просто сделал для себя выбор", — сказала Иванова.

По утверждению Ивановой, Розенблатт теперь будет работать в Центристской партии в бюро Яны Тоом, откуда Розенблатту сделали предложение еще во вторник.

Общий список Сависаара и "Делового Таллинна" покинули в общей сложности девять кандидатов, в окончательном списке баллотируются 108 человек.