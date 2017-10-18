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18.10.2017, 07:20

На предвыборную кампанию ”Делового Таллинна” ушло около 300 000 евро

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rus.delfi.ee
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Tallinna Ekspress
Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna ajalehtFoto: Priit Simson

Еще позавчера бизнесмены Юри Мыйз и Урмас Сыырумаа не могли точно сказать, сколько денег у них ушло на предвыборную кампанию "Делового Таллинна", но Сыырумаа отметил, что около 300 000 евро.

Юри Мыйз сказал вчера Delfi, что его вклад составил около 65 000 евро, а Сыырумаа сообщил, что большая часть денег — его личные средства, и что точный подсчет пока ведется.

Всего избирательный союз Списка Сависаара и Делового Таллинна получил 8594 голоса (4,44%), не преодолев порог в 5%.

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