На предвыборную кампанию ”Делового Таллинна” ушло около 300 000 евро

Еще позавчера бизнесмены Юри Мыйз и Урмас Сыырумаа не могли точно сказать, сколько денег у них ушло на предвыборную кампанию "Делового Таллинна", но Сыырумаа отметил, что около 300 000 евро.
Юри Мыйз сказал вчера Delfi, что его вклад составил около 65 000 евро, а Сыырумаа сообщил, что большая часть денег — его личные средства, и что точный подсчет пока ведется.
Всего избирательный союз Списка Сависаара и Делового Таллинна получил 8594 голоса (4,44%), не преодолев порог в 5%.
Tallinn, Квартира, 73 000 EUR
Tallinn, Дом, 155 000 EUR
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