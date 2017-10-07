Михаил Корб: ни один опрос нельзя рассматривать как результат выборов

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, комментируя результаты свежего социологического опроса в Таллинне, отметил, что бдительность избирателей не должны усыплять различные исследования, так как выборы состоятся лишь 15 октября и их результаты станут известны ближе к полуночи, сообщает фракция Центристской партии.

По словам Корба, глядя на результаты социологического опроса, согласно которым Центристская партия является самой популярной политической силой, избиратели не должны махать рукой на выборы и считать, что теперь голосовать можно не идти. Это ошибочное мнение, потому что только реальный голос, отданный за партию на избирательном участке или в интернете, имеет значение и вес. ”Определенно точно необходимо идти на выборы и голосовать, только так можно действительно поддержать нашу партию. Результаты опроса не гарантируют победы на выборах, поэтому голосовать нужно обязательно!” — отметил Корб.

По словам генерального секретаря, проводить социологические опросы в преддверии выборов не самый разумный шаг, так как результаты исследований могут ввести избирателей в заблуждение. ”Конечно, Центристская партия не потеряет своей силы в столице, так как у нас сильная команда и множество свежих идей по развитию города. Но в то же время, повысить пособие пенсионерам или построить променад мы сможем только при реальной поддержке горожан. И эту реальную поддержку можно гарантировать, лишь отдав свой голос на выборах во время предварительного голосования сейчас или же 15 октября”, — сказал Корб.

Политик добавил также, что сторонники Центристской партии не должны вестись на провокации. ”Наши конкуренты спят и видят, как бы свергнуть центристов с власти в Таллинне, отменить ряд важнейших решений, призванных улучшить жизнь горожан уже сегодня. Этого нельзя допустить, поэтому я призываю всех не игнорировать выборы и обязательно выполнить свой гражданский долг, отдав свой голос”, — сказал Михаил Корб.