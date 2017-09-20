Калле Лаанет: коррупционерам нельзя избираться в органы местного самоуправления!

Партия реформ предложила, чтобы лица, привлеченные к уголовной ответственности за коррупцию, в будущем не могли баллотироваться в собрания местных самоуправлений до погашения судимости, сказано в пресс-релизе партии.

Калле Лаанет, член конституционной комиссии Рийгикогу, утверждает, что вполне логично, когда должностное лицо, осужденное за коррупцию, обязано возмещать ущерб, причиненный местному самоуправлению, поскольку государственные деньги предназначены для повышения благосостояния всех жителей и не должны быть легкомысленно использованы в интересах чиновников.

"Второе, с чем вполне можно согласиться — это запрет на работу в органах местного самоуправления лицам с непогашенной судимостью. Закон о государственной службе запрещает занимать должности лицу, которое было наказано за умышленное совершение уголовного преступления. Однако в некоторых случаях такие лица уходят от ответственности, когда с ними заключают трудовой договор, чтобы обойти действующие ограничения. В своем выступлении сегодня канцлер юстиции привел пример, когда у лица, осужденного за кражу имущества муниципалитета, не потребовали возмещения ущерба, а вместо этого совершивший преступление человек был принят на работу в муниципалитет в качестве политического советника. Абсолютно абсурдная ситуация", — заявил Лаанет во вторник.

"К сожалению, по-прежнему в сегодняшних новостях можно прочесть, что журналист, который был приговорен к наказанию за уголовное преступление, пытается стать мэром в Южной Эстонии или осужденный за насилие преступник баллотируется в горсобрание. Как это вообще возможно", — потрясен Лаанет данной ситуацией.

"Партия реформ в будущем хочет видеть, что лица, наказанные за определенные преступления, не могут состоять в собрании местного самоуправления до истечения срока действия наказания. Неразумно позволять человеку быть членом органа власти местного самоуправления, если, например, он совершил хищение у того же самого муниципалитета. Неизбежно, но такие случаи происходят по всей Эстонии", — сказал Лаанет.

По словам Лаанета, это тема для общественной дискуссии — как навести порядок в избирательных списках кандидатов: ”Идея была предложена, теперь можно двигаться дальше”.