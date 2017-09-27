Калле Кландорф: Центристская партия запугивает избирателей? Посмотрим на факты

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф прочел в Delfi, что Центристская партия ”запугивает” избирателей тем, что определенные вещи в Таллинне пропадут и счел нужным прокомментировать ситуацию.

По его мнению, как заголовок, так и часть содержания дают понять, что исчезновение этих вещей — беспочвенный страх. Но так ли это? ”По какой-то причине автор лишь вскользь упоминает бесплатный общественный транспорт, высказывания о котором наших конкурентов вполне ясны. Чтобы не растекаться мыслью, остановимся на этом примере”, — пишет Кландорф.

Председатель IRL Райво Аэг 11 сентября на странице Delfi назвал бесплатный общественный транспорт ”муниципальным социализмом” и попытался внушить, что он вовсе не такой уж бесплатный.

Подобная риторика как бы подводит к сообщению о том, что скоро снова придется покупать билеты, считает политик.

”Нет, мы все правильно поняли. 16 июля депутат горсобрания от ”Союза Отечества и РесПублики” (IRL) Кайдо Кукк написал в Delfi, что ”наследие” Сависаара пора прекратить. К ”наследию” он отнес также бесплатный общественный транспорт. ”Введенный в спешке перед выборами бесплатный общественный транспорт не достиг своей цели”, — написал политик ”Союза Отечества и РесПублики”.

Реформистская партия в вопросе бесплатного общественного транспорта занимает пассивную позицию, полагает вице-мэр, но в прошлом у них найдутся высказывания на этот счет. ”К тому же, Реформистская партия хочет приватизировать АО ”Tallinna Linnatransport” (”Таллиннский городской транспорт”). Поскольку главная цель частного предприятия — доход, возвращение билетов стало бы первым предпринятым шагом”.

”Посмотрим, как высказался на этот счет один из лидеров ”Союза ”Деловой Таллинн” и список Сависаара” Юри Мыйз на прошедшем всего месяц назад фестивале мнений в Пайде”, — продолжает автор статьи. — Мыйз назвал бесплатный общественный транспорт бессмысленным. И хотя он позднее пытался на странице ”Postimees” смягчить свое высказывание, но что сказано — то сказано. Однако приведём и эту попытку”.

”Это популистский выбор. Сама по себе тематика выборов в местные самоуправления, требует отдавать себе отчет, где проходят границы, — сказал Мыйз. — С одной стороны, мы не должны вмешиваться в государственную политику. Что в Таллинне очень плохо, так это бесплатный общественный транспорт, который втягивается в политику. Социальное страхование — это задача государства, этим не должно заниматься самоуправление”, — цитирует Мыйза Кландорф.

За этим последовало объяснение Мыйза, которое дало Кландорфу понять, что бесплатный общественный транспорт нравится бедным дурачкам. ”Мне также грустно читать об этом в предвыборной платформе Центристской партии — плоско, добавим сюда денег и сюда добавим, это вообще не задача самоуправления. (…) Я вижу, что эта бесплатная поездка на автобусе, которая по сути неправильна, крайне важна для жителей Ласнамяэ, они счастливы от этого”. Как олигарх Мыйз и Эдгар Сависаар со столь разными пониманиями собираются сотрудничать — не понятно”, — пишет политик.

”Центристская партия ”запугивает”? Журналист Вахур Кооритс решил проигнорировать перечисленные факты, т. к. не придал им значения. Бесплатный общественный транспорт все же для многих важен, это подтвердило и опубликованное на этой неделе исследование удовлетворенности таллиннским общественным транспортом”, — утверждает Калле Кландорф.

Иной раз боязнь, по мнению автора, есть проявление рациональности человека. ”Русскоязычному населению Таллинна нечего ждать от политиков, которые получают эфирное время в СМИ только тогда, когда обзывают русскоязычных людей ”зелеными человечками”, от которых нужно держаться подальше, — считает он. — За высказываниями политиков из Реформистской партии и IRL стоит мировоззрение, из которого можно сделать много выводов. Хорошо, что до сих пор они держались в стороне от власти в Таллинне”.

”К слову, модель бесплатного общественного транспорта находит множество последователей за рубежом. Во Франции сеть бесплатного общественного транспорта расширит город Дюнкерк, а в Словакии таллиннскую модель собираются применить в Братиславском районе”, — резюмирует Кландорф.