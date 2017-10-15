К 16 часам на муниципальных выборах проголосовали 45,6% таллинских избирателей

К 16 часам сегодня на выборах в Таллинское городское собрание проголосовали в общей сложности 164 827 человек, что составляет 45,6% списочного состава избирателей. Это меньше, чем четыре года назад. Тогда к этому времени проголосовали 52,15% избирателей, сообщает Раэпресс.

В полдень доля проголосовавших составляла 35,2%.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.

Право голоса на выборах Таллиннского городского собрания имеют 361 509 человек. По сравнению с предыдущими выборами в 2013 году число избирателей увеличилось почти на 18 тысяч. Это объясняется как общим ростом числа таллиннцев примерно на 20 тысяч человек, так и тем, что впервые право голоса получили 16-17-летние молодые люди.