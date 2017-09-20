Исследование: кого хочет видеть мэром таллиннская молодежь

25,2% таллиннцев в возрасте 15-34 лет считают, что более всего на пост нового мэра столицы подходит депутат Рийгикогу Райнер Вакра. Таковы результаты свежего исследования, проведенного фирмой Kantar Emor. По словам политика, потенциал для роста рейтинга есть и среди русскоговорящих молодых избирателей, сказано в пресс-релизе Социал-демократической партии.

В таблице предпочтений молодых жителей Таллинна за Вакра следует нынешний и.о. мэра Таави Аас с 17,5%, Кристен Михал с 12,8%, Мартин Хельме с 5,8% и Райво Аэг лишь с 3,4%. 35,6% респондентов не смогли определиться с выбором кандидата на пост мэра столицы.

”Это четкий сигнал: молодежь не поддерживает нынешнее городское управление. Молодежь хочет, чтобы Таллинн был открытым, современным и быстро развивающимся городом”, — прокомментировал результаты исследования кандидат на пост мэра столицы Райнер Вакра.

Рейтинг Вакра среди русскоязычных молодых избирателей составляет 13,2%. Политик считает, что потенциал для роста поддержки русских избирателей есть у всей партии.

”На прошлой неделе было опубликовано еще одно исследование, из которого выяснилось, что русская молодежь ищет для себя новых кандидатов. А кто, если не мы? Нашу партию возглавляет молодой русскоязычный парень. Недавно нашу команду усилили новые лица: Анастасия Коваленко, Алексей Туровский, Ольга Сытник”, — сказал Вакра. ”Я думаю, что соцдемы, как со стороны команды, так и со стороны своей программы, могут стать альтернативным выбором для русских молодых людей”, — заключил Вакра.