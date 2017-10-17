ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ: Новые границы, старые традиции: в сельских районах голосовали за избирательные союзы

Из результатов муниципальных выборов 2017 года выясняется, что жители сельских районов традиционно предпочли избирательные союзы.
В большинстве самоуправлений по всей Эстонии больше всего мандатов получили избирательные союзы, которые набрали 156 032 голосов, то есть 26,8% от общего числа.
Сравните две карты — как изменилась расстановка сил в Эстонии после административной реформы. Самоуправления, где победили избирательные союзы, отмечены на картах серым цветом.
Победители 2013 года:
Победители 2017 года:
Narva-Jõesuu, Дом, 189 800 EUR
Tallinn, Квартира, 88 000 EUR
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