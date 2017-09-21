Илона Калдре: то, что я побеждала колдунов и вурдалаков, не значит, что смогу справиться с местными политиками

Широко известная в Эстонии и за ее пределами как экстрасенс Илона Калдре баллотируется на муниципальных выборах в собрание Йыхви по списку Центристской партии. Популярная ясновидящая рассказала Delfi, почему она приняла такое решение, а также ответила на вопрос, планирует ли применять свой дар в депутатской работе.

Первый вопрос, самый напрашивающийся: зачем вам нужно депутатство?

Он совсем не оригинальный, часто задаваемый. Уже семь лет я живу в Йыхви, а вообще в Ида-Вирумаа — с рождения. Я знаю, как живет наш город, чем дышит. Как всякий разумный человек, я всегда думала, что можно было бы сделать, чтобы жизнь в нашем регионе, в Йыхви, прежде всего, стала безопаснее, благополучнее, насыщеннее. У меня огромный опыт сравнений с тем, как обстоят дела в других городах. Все-таки я очень много путешествовала. И когда всякий раз возвращаюсь в родной город, то понимаю, что он умирает. Может, время такое, может, политики мало делают, может, народ больше озадачен своими личными проблемами и дальше носа своего не видит.

Не слишком ли жесткое определение — ”умирающий город”? Что указывает на то, что все настолько плохо? В Ида-Вирумаа есть куда как более депрессивные места, в сравнении с Йыхви.

Достаточно просто прогуляться по улицам Йыхви, подойти к вокзалу, который давно не функционирует и разрушается, пройти по парку, похожему на дремучий лес. Там пришла в упадок сцена, а для меня это очень важно — в этом году я организовывала ”Чудо-Фест”, и пришлось проводить его в Казепяэ, так как в Йыхви достойных открытых площадок, на которых можно принять зарубежных артистов, просто нет. Можно пообщаться с людьми, многие из которых говорят о том, что им не хватает денег, о том, как сложно получить хорошую работу, высказывают беспокойство за жизнь и безопасность своих детей. Конечно, я знаю и положительную сторону Йыхви и найду, куда отвести своих гостей, чтобы у них сложилось благоприятное впечатление о жизни моего города. Но не видеть проблемы невозможно. Я хочу участвовать в их решении, оставшись в Йыхви.

Не считаете политику грязным делом?

Эта затертая фраза вызывает у меня негодование. Никогда не думала, что люди занимаются политикой исключительно ради того, чтобы не работать, ”дорваться к кормушке”. Люди, которые так рассуждают, сами, как правило, не готовы брать на себя ответственность, предпринимать усилия, чтобы что-то поменять в окружающем мире. Если соизмерить это с тем вознаграждением, которое получают депутаты горсобрания, то ясно, что это тяжелая, малооплачиваемая работа. Да, именно тяжелая!

Потому что очевидное и единственно правильное решение какой-либо проблемы сдвинуть с мертвой точки может только тяжелый толкач. Часто удивляешься, разве сами отцы города и разные руководители не видят откровенного вредительства со стороны своих коллег-управленцев? Опять же, я не бизнесмен, а соответственно у меня нет и стремления создавать особые условия для своего предприятия. У меня, например, нет и никогда не было личного кабинета, где я могла бы зарабатывать огромные деньги, консультируя людей по вопросам, связанным с личными отношениями. А за то, в чем я могу помочь людям благодаря своему дару, денег не беру принципиально. Что бы кто ни говорил обо мне. На чужой роток-то, как известно, платков не наберешься.

И уж коль скоро речь зашла о моем кошельке, то персонально тем, кто жаждет посчитать мои ”миллионы”, со всей честностью отвечаю, что вы, добрые люди, очень многого не знаете! Не знаете того, где и как происходит основной раздел государственных денег. Да, есть политики, которые получают огромную зарплату. Но они не работают ни в Йыхви, ни в Нарве. И если многим не дает покоя судьба тех, кто ”до кормушки дорвался”, то могу оптимистически заявить, что у многих есть такая возможность — дорваться. Только вот примерно 400 евро (и это если вам здорово повезет с зарплатой!) вряд ли покажутся вам пределом мечтаний. Я предупредила. Не благодарите. Слухи об адекватной оплате работы народных избранников в регионах, что называется, сильно преувеличены. А политикам высокого полета стоит время от времени вспоминать слова Маргарет Тэтчер о том, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.

Всегда считала, что в политику должны идти простые люди, не связанные с большим бизнесом. Живой отрицательный пример — Порошенко, совместивший политическую деятельность и бизнес, отчего карманы его растут и скоро лопнут. Это не значит, что любая кухарка может управлять государством, то есть от политика требуется очень многое — опыт, богатый круг общения, идеи, энтузиазм, бесконечный в моем случае.

Как произошел выбор политической силы? Наверняка предложения присоединиться к избирательным спискам вам делали разные партии и на прошлых выборах.

Конечно, было огромное количество предложений. Поддерживаю дружеские отношения со многими известными политиками из разных партий. Есть среди них и те, кто успел поменять партию, а я по этому пути идти не хочу. Я остаюсь беспартийной, а в списке центристов баллотируюсь, так как мне близки их идеи, общий дружелюбный настрой. Конечно, раскол партии — не самая красивая история, но в целом он может идти и на пользу: разные идеи, подходы — это развитие. То, что Эдгар Сависаар оказался сейчас в стороне от партии, по-моему, не является чем-то страшным. Опять же, я иду в политику на местном уровне, а большой политикой заниматься не планирую.

Почему все-таки не пошли в политику раньше?

Пока я очень активно занималась съемками, телевизионными проектами, расследованиями, была полностью погружена в эту работу. Сейчас не такой насыщенный график съемок как во времена ”Битв экстрасенсов”, появилось время подумать о своей жизни в Эстонии, в Йыхви.

Недавно вы приступили к работе в Таллинне, в Ласнамяэской управе. Расскажите, в чем она заключается?

Занимаюсь организацией мероприятий, в чем имею очень богатый опыт: проводила фестивали, выступала ведущей. Ближайшее мероприятие — семейный праздник 23 сентября в парке Ласнамяэ. Могу сказать, что договор найма заключен всего на два месяца, он разовый, а если кого-то волнует, сколько я на этом заработаю, то это очень скромная сумма. Экстрасенсом я туда не нанималась, как не нанималась им ни в какую другую организацию.

А не помешает ли ваша известность как экстрасенса политической работе? Наверняка же будет много шуток со стороны коллег-депутатов на тему того, что вы благодаря своему дару понимаете суть всех вопросов и знаете заранее, к чему приведет то или иное решение.

Кошке давно все равно, что о ней думают мыши. Я давно не обращаю внимания на все гадости, которые читаю про себя или слышу, и оправдываться перед кем-то не собираюсь. Мое участие ”Битвах экстрасенсов”, в расследовании более 200 преступлений — это мое личное дело, никто к этому не имеет никакого отношения. Конечно, мой дар никуда от меня не делся. Я — тот же человек, что и семь лет назад, например. А если говорить серьезно, прогнозировать что-то в политике невозможно, так как в принятии решений, в их реализации участвует большое количество людей, и ”просмотреть” всех одновременно не удастся никому.

При том, что я вхожу в десятку сильнейших экстрасенсов мира, по версии REN-TV, предсказать политические действия и их последствия я не могу.

Надеюсь, что нормальные люди понимают это и поддержат меня на выборах. Кроме того, что я — экстрасенс, умею еще очень многое. Но мой дар — это часть меня, вытащить его, как вставную челюсть, и положить на полку не получится. В какой-то ситуации он может выйти на первый план, в какой-то — остаться невостребованным. Все-таки и хорошо поющий человек не может петь с утра до вечера.

Возможна все-таки такая ситуация, когда на заседании горсобрания вы сообщите коллегам, что благодаря вашему дару вам открылась какая-то важная информация?

Если среди нас будут люди, занимающиеся воровством, говорящие одно, а делающие другое, и я смогу это доказать, то она возможна. Мудрости и смелости сказать то, что я думаю, знаю, мне хватит. Я смотрела в глаза преступникам, педофилам, священнослужителям, которые занимались нелицеприятными делами. Но доказать свои слова принципиально важно, делать голословные заявления не планирую. Я работаю и с эстонской полицией, то есть они ко мне обращаются, но рассказывать о конкретных делах я не могу, потому что это личные истории людей. Это мой кодекс.

Что-то особенное вы планируете в рамках избирательной кампании?

Самое главное — встречи с жителями Йыхви за чашкой чая. Они проходят в Концертном доме каждую среду вечером. Мне важно знать, чего именно хотят люди, что их волнует, какие идеи могут предложить для решения разных проблем.

Еще одно важное событие — 6 октября в 16:00 пройдет закладка краеугольного камня будущего торгово-спортивного комплекса, которого Йыхви так не хватает. Там будет и каток, а я сама люблю этот вид досуга. Буду проводить это мероприятие. На него приедет премьер-министр Юри Ратас, при поддержке которого все происходит.

У вас есть амбиции занять высокое место в горуправлении, стать, например, председателем горсобрания или мэром?

Отдаю себе отчет в том, что пробиться на такое место сложно. То, что я побеждала колдунов, ведьм, вурдалаков, медиумов, магов, не значит, что смогу победить местных политиков.