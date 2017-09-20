Игорь Сумарок: нужна квота на обязательное представительство молодежи в управлении Нарвой

"Право голоса имеют жители самоуправления, достигшие 16 лет. Но без права участвовать в управлении городом право голоса нельзя считать полноценным", — сказал Игорь Сумарок, сообщает Партия реформ.

По словам Игоря Сумарока, молодые люди могут избирать, возможно, быть избранным, но участвовать в управлении городом не могут, так как все места заняты. Время, когда после революций государством могли управлять люди до 30 лет, прошло. Доля молодых людей в управлении сокращается. По его мнению, такая ситуация ведет к апатии и делает бесполезным снижение возрастного ценза для избирателей.

"Молодые, образованные специалисты, активные нарвитяне возвращаются в город, но не имеют не только возможности найти работу, но и надежды на ее получение", — обеспокоен Сумарок.

"Партия реформ считает, что в управлении городом нужна молодая кровь. Именно Нарва может и должна стать тем городом, где молодежь возьмет в свои руки управление", — заявил Сумарок.

Игорь Сумарок считает, что обеспечить участие молодежи в управлении может только введение квоты на обязательное представительство молодых людей в структурах городского управления.

"Таким образом, в управлении городом всегда на законной основе будет участвовать определенный процент молодых чиновников или городских служащих. Квота поможет избежать споров о необходимости привлечения новых управленцев и обеспечит сменяемость власти", — заключил Игорь Сумарок.