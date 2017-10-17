ГРАФИК: Женщины на местных выборах — кто получил больше всего голосов

KOV Keskerakonna valimispidu 2017 Foto: Karli Saul

В этом году на выборах в местные самоуправления из женщин больше всего голосов (4826) получила баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинне депутат Европарламента, центристка Яна Тоом.