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17.10.2017, 08:50

ГРАФИК: Женщины на местных выборах — кто получил больше всего голосов


rus.delfi.ee
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KOV Keskerakonna valimispidu 2017
KOV Keskerakonna valimispidu 2017Foto: Karli Saul

В этом году на выборах в местные самоуправления из женщин больше всего голосов (4826) получила баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинне депутат Европарламента, центристка Яна Тоом.

За ней идут баллотировавшаяся в столичном районе Кристийне депутат Европарламента, реформистка Кая Каллас (3551 голос); кандидат в мэры Пярну от Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (2417 голосов); баллотировавшаяся в Ласнамяэ реформистка Кейт Пентус-Розиманнус (1973 голоса); первый номер соцдемов в Тарту Марью Лауристин (1888 голосов) и другие.

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